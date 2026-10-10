Schluss mit abgelaufenen Rabattcodes: Joloshop.de führt E-E-A-T-Prüfstandard für Online-Gutscheine ein

(Rheda-Wiedenbrück) – Wer im Netz nach Gutscheinen sucht, kennt den Frust: Nach langem Suchen erweisen sich angebotene Rabattcodes im Warenkorb oft als ungültig oder längst abgelaufen. Das deutsche Gutscheinportal Joloshop.de steuert dieser Praxis jetzt entgegen und führt einen neuen Transparenz- und Prüfstandard für Online-Gutscheine ein.

Um Verbrauchern eine zuverlässige Ersparnis zu garantieren, setzt Joloshop.de auf ein zweistufiges redaktionelles Kontrollsystem: Neben automatisierten Abgleichen prüft ein festes Redaktionsteam um die Fachexperten Lena Sommer und Julian Becker sämtliche Aktionen händisch auf Gültigkeit und Bedingungen. Auf den Shop-Seiten von über 1.600 Partnern wird Nutzern ab sofort tagesaktuell offengelegt, wie viele gültige Gutscheincodes, Aktionen und exklusive Partnervorteile real verfügbar sind – inklusive exaktem Prüfdatum.

„Der Markt für Online-Gutscheine leidet unter mangelnder Transparenz. Viele Portale listen unzählige Karteileichen, nur um Klicks zu generieren“, erklärt Julian Becker, Mitverantwortlicher für das redaktionelle Qualitätsmanagement bei Joloshop.de. „Unser Anliegen ist es, echte Vertrauenssignale zu setzen. Wenn ein Code auf Joloshop.de gelistet ist, soll er an der Kasse auch garantiert funktionieren.“

Neben verifizierten Standard-Rabatten setzt Joloshop.de verstärkt auf exklusive Sparvorteile, die in direkter Kooperation mit bekannten Marken und Onlineshops verhandelt werden. Damit festigt das Portal seine Rolle als verlässliche Anlaufstelle für smarte Konsumenten und setzt gleichzeitig ein Zeichen für fairen E-Commerce.

Über Joloshop.de:

Joloshop.de ist ein deutsches Gutschein- und Sparportal, das Verbrauchern den kostenlosen Zugriff auf aktuelle Gutscheine, Rabattcodes und Deals von über 1.600 Onlineshops ermöglicht. Mit einem klaren Fokus auf redaktionelle Qualitätsprüfung (E-E-A-T), Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit hilft Joloshop.de täglich Tausenden Nutzern dabei, beim Online-Shopping clever Geld zu sparen. Betrieben wird die Plattform von KN WebServices aus Rheda-Wiedenbrück.

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