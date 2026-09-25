Schluss mit dem Excel-Chaos: Arbeitszeiten einfacher erfassen und verwalten

Lange Zeit war die Arbeitszeiterfassung mit Excel eine Selbstverständlichkeit, doch heute ist Excel eher eine Notlösung. Das liegt an veränderten gesetzlichen Anforderungen, zunehmenden Dokumentationspflichten und dem Wunsch nach mehr Effizienz. Helfen kann die Einführung von edtime – eine moderne Komplettlösung für digitale Zeiterfassung und Personaleinsatzplanung. Arbeitszeiten, Pausen und Abwesenheiten lassen sich damit rechtssicher, transparent und ohne manuelle Doppelarbeit erfassen. Darüber hinaus überträgt edtime die Zeiterfassungsdaten problemlos an alle gängigen Lohnabrechnungssysteme. Ihr volles Potenzial entfaltet die Zeiterfassung jedoch durch die nahtlose Integration mit edlohn, bei der Zeiten automatisch einfließen – ganz ohne Excel-Zwischenschritte oder Schnittstellenprobleme.

Während Excel an seine Grenzen stößt, weil die revisionssichere Dokumentation komplex, der Aufwand groß, die Fehleranfälligkeit hoch und die Akzeptanz gering ist, sind die Vorteile von edtime vielfältig. Die Lösung sorgt für automatisierte Prozesse, Echtzeit-Transparenz über Arbeitszeiten und ein revisionssicheres Reporting. Da sich die Arbeitszeiten mobil erfassen lassen, unterstützt edtime auch den Einsatz im Homeoffice und dank der Anbindung an edlohn lassen sich die Arbeitszeiten per Mausklick an die Lohnabrechnung weitergeben.

Mit edtime sparen Unternehmen Zeit, erhöhen die Qualität ihrer Daten, bieten moderne Workflows und schaffen eine verlässliche Grundlage für smarte HR-Prozesse.

Mehr Infos warum Unternehmen jetzt von Excel auf digitale Zeiterfassung mit edtime umstellen sollten: Arbeitszeiterfassung mit Excel | edtime

Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im Mittelpunkt stehen kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das Management von Unternehmen von besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud „Made in Germany“ aus dem in Deutschland ansässigen, zertifizierten eurodata Rechenzentrum.

Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die Chancen für ein vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste Digitalisierungs- und Business Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren heute das eurodata Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 800 Mitarbeiter in Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission.