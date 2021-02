Schnelltests für alle: Führender Anbieter CoviMedical bietet Kommunen und öffentlichen Trägern Expertise für schnelle Umsetzung (FOTO)

– 40.000 tägliche Tests sind in vorhandenen Einrichtungen bereits jetzt möglich / Kapazitäten können schnell ausgebaut werden

– Perfektioniertes Testsystem garantiert hohe Durchlaufzahl bei geringer Wartezeit

– Kommunen profitieren von flexiblen Lösungen und schneller Umsetzung

– CoviMedical expandiert bundesweit und eröffnet in Kürze weitere Standorte

In Kürze soll sich jeder Bürger in Testzentren kostenlos mit einem PoC-Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen können. Zudem sind die Schnelltests ein wichtiger Baustein für den Infektionsschutz in Schulen, die seit dieser Woche teilweise wieder geöffnet haben. Die geplanten Massentests stellen viele Kommunen vor logistische und operative Herausforderungen. Das Unternehmen CoviMedical mit Sitz im hessischen Dillenburg – durch den Betrieb von Testzentren in mehr als 25 deutschen Kommunen Deutschlands führender Anbieter – bietet den Kommunen seine Expertise an, um die von der Bundesregierung geplanten Massentests schnell umzusetzen.

Christoph Neumeier, Gründer und Geschäftsführer von CoviMedical, sagt: „Schnelltests sind ein wichtiger Baustein, um die Pandemie zu bewältigen und etwas Normalität zurückzubringen. Wir haben ein Testsystem aufgebaut, das planbar, schnell, einfach und sicher funktioniert, und mit dem jeder nach 15 Minuten sein Ergebnis erhält. Zudem können wir sehr schnell Testkapazitäten auf- und ausbauen. Diese Expertise wollen wir zusammen mit der öffentlichen Hand bündeln, damit flächendeckende Schnelltests schnell ermöglicht werden können.“

CoviMedical hat zurzeit Kapazitäten für 40.000 Tests pro Tag. Bei Ausbau der bereits eröffneten Standorte sind in kurzer Zeit mehr als 60.000 Tests täglich möglich. Durch die Eröffnung neuer Standorte kann auch diese Zahl schnell gesteigert werden. CoviMedical expandiert dynamisch und hat bundesweit zahlreiche weitere Standorte in Planung. Die Gründer kommen aus der Veranstaltungsbranche und verfügen über langjährige Erfahrung in Logistik und Organisation.

Dabei agiert CoviMedical agil und flexibel und bietet neben festen Stationen auch bundesweit mobile Services an. Das Unternehmen kann dadurch sehr schnell auf individuelle Bedürfnisse der Kommunen reagieren. Zudem ist CoviMedical Experte in Containersystemen und kann Testzentren in sehr kurzer Zeit aufbauen und in Betrieb nehmen. Durch die zentrale Planung, einheitliche Hygienekonzepte und das Buchungssystem sichert CoviMedical an allen Standorten den gleichen, hohen und vor allem sicheren Standard sowie eine gute Nutzererfahrung der Getesteten. Das Testsystem ist so perfektioniert, dass eine sehr hohe Durchlaufzahl ohne Wartezeit garantiert wird.

CoviMedical ist zudem in der Lage, positive Antigen-Schnelltests über die bereits vorhandene Abstrichprobe durch einen nachgelagerten PCR-Test zu validieren. Das spart Ressourcen und Zeit und minimiert weitere Infektionsrisiken durch den Wegfall von unnötigen Kontakten, die üblicherweise zur Bestätigung des positiven Antigen-Schnelltest-Ergebnisses durch einen PCR-Test nötig wären. Die gleiche Probe kann auch für eine der PCR nachgelagerte DNA-Sequenzierung genutzt werden. Die Kommunikation mit getesteten Personen und Meldung an Gesundheitsämter erfolgt vollautomatisch. Dadurch werden die Gesundheitsämter entlastet, da keine Hotlines genutzt werden müssen.

Bei dem verwendeten Schnelltest handelt es sich um einen sogenannten Covid-19 Antigen-Test zum qualitativen Nachweis einer akuten SARS-CoV-2 Infektion. Der Test prüft auf Proteinfragmente des Virus und damit auf dessen direktes, physisches Vorhandensein im Körper. Er wird mit Hilfe eines Abstrichs aus dem Mund- oder Nasenrachenraum durchgeführt. Das Ergebnis liegt in weniger als 15 Minuten vor. Die Ergebnisse werden sofort elektronisch übermittelt und sind in vielen Sprachen verfügbar. Durch eine Sensitivität von 98,50% ist der Test BfArM-gelistet (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte).

Über CoviMedical

CoviMedical ist ein junges Unternehmen aus Dillenburg/Hessen und inzwischen bundesweit führender Anbieter von Corona-Testcentern. Das Unternehmen bietet Bürgern, Institutionen, Unternehmen, Ländern wie Kommunen maßgeschneiderte Lösungen für Massen-Schnelltests auf das Coronavirus – von stationären Testzentren, über Containerlösungen bis hin zu mobilen Services. Durch die zentrale Planung, einheitliche Hygienekonzepte und das Buchungssystem sichert CoviMedical an allen Standorten den gleichen, hohen und vor allem sicheren Standard sowie eine gute Nutzererfahrung der Getesteten. Das Testsystem ist so perfektioniert, dass es eine sehr hohe Durchlaufzahl ohne Wartezeit garantiert.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den aktuellen Standorten unter https://15minutentest.de/

Bewegtbild: https://bit.ly/2LQ8s79

Bildmaterial & Grafiken: https://bit.ly/2Wfsjy8

