SchraubTec 2027: Mehr fachliche Relevanz für die Region

Die SchraubTec richtet ihre Messetournee ab 2027 noch konsequenter auf die Anforderungen regionaler Industriemärkte aus. Unter dem Motto „Mehr fachliche Relevanz für die Region“ bringt die Fachmesse aktuelle Trends, innovative Technologien und praxisnahes Wissen rund um industrielle Schraubverbindungen direkt zu den Anwenderinnen und Anwendern vor Ort.

Mit insgesamt zehn Veranstaltungen in Deutschland, Italien, Polen und Spanien schafft die SchraubTec 2027 kurze Wege zu Fachwissen, Lösungsanbietern und Branchenexperten. Das neue Standortkonzept orientiert sich gezielt an industriell starken Regionen und ihren jeweiligen wirtschaftlichen Schwerpunkten.

Im Mittelpunkt der eintägigen Fachmessen stehen aktuelle Entwicklungen in der Schraubtechnik, sichere industrielle Schraubverbindungen, moderne Schraubwerkzeuge und Montagesysteme sowie Lösungen für Qualitätssicherung, Beschaffung und C-Teile-Management. Eine spezialisierte Ausstellung und praxisnahe Fachvorträge ermöglichen den Besucherinnen und Besuchern, neue Technologien unmittelbar kennenzulernen, Anbieter miteinander zu vergleichen und konkrete Lösungsansätze für ihre betrieblichen Aufgaben zu diskutieren.

Stärkere Präsenz in den deutschen Industrieregionen

In Deutschland macht die SchraubTec 2027 an sieben Standorten Station. Neben Stuttgart und Landshut gehören künftig das Sauerland mit Olsberg, Detmold, Freiburg, Düsseldorf und Chemnitz zur Tournee. Damit rückt die Veranstaltung noch näher an wichtige regionale Industriecluster und ihre Unternehmen heran.

Die dezentrale Ausrichtung erleichtert insbesondere Fachkräften aus Produktion, Montage, Konstruktion, Entwicklung, Qualitätssicherung, technischem Einkauf und Management die Teilnahme. Statt langer Anfahrtswege erhalten sie direkt in ihrer Region Zugang zu konzentriertem Fachwissen, persönlichen Gesprächen und aktuellen Lösungen für die industrielle Praxis.

Internationale Erweiterung mit Bologna und Breslau

Auch international setzt die SchraubTec ihren regional orientierten Wachstumskurs fort. Mit Bologna kommt 2027 erstmals ein Standort in Italien hinzu. Die wirtschaftsstarke Region Emilia-Romagna bietet mit ihrem ausgeprägten Maschinenbau, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie zahlreichen produzierenden Unternehmen ein ideales Umfeld für das Fachmessekonzept.

In Polen richtet sich der Blick künftig auch auf Breslau (Wroc?aw), eine der dynamischsten Wirtschafts- und Industrieregionen des Landes. Mit dem neuen Standort erweitert die Veranstaltung ihre Präsenz auf dem polnischen Markt und stärkt ihre Verankerung in einem wichtigen industriellen Umfeld.

Barcelona bleibt zugleich Bestandteil der internationalen Tournee. Nach dem erfolgreichen Markteintritt im Vorjahr baut die SchraubTec ihre Aktivitäten in Spanien weiter aus und unterstreicht damit ihre langfristige Ausrichtung auf ausgewählte Industriestandorte in Europa.

Die europäischen Standorte folgen dabei demselben Grundgedanken wie die deutschen Veranstaltungen: Fachwissen und innovative Lösungen sollen dort erlebbar werden, wo industrielle Schraubtechnik täglich eingesetzt wird.

Die SchraubTec-Tourdaten 2027

24. Februar 2027: Stuttgart

11. März 2027: Sauerland – Olsberg

28. April 2027: Bologna, Italien

12. Mai 2027: Landshut

9. Juni 2027: Detmold

21. Juli 2027: Freiburg

15. September 2027: Breslau (Wroc?aw), Polen

29. September 2027: Düsseldorf

14. Oktober 2027: Barcelona, Spanien

4. November 2027: Chemnitz

Fachwissen, Innovation und persönliche Begegnung

Die SchraubTec versteht sich als regionaler Treffpunkt für alle, die sich beruflich mit industriellen Schraubverbindungen beschäftigen. Aussteller präsentieren ihre Produkte, Dienstleistungen und technischen Lösungen im direkten Austausch mit einem qualifizierten Fachpublikum. Die begleitenden Vorträge greifen aktuelle technische Fragestellungen auf und übertragen neue Erkenntnisse in die industrielle Praxis.

Mit der Tournee 2027 entwickelt die SchraubTec ihr erfolgreiches Konzept konsequent weiter: regional erreichbar, fachlich fokussiert und gleichzeitig international vernetzt. Unter dem Motto „Mehr fachliche Relevanz für die Region“ entsteht damit eine europaweite Plattform, die Innovationen der industriellen Schraubtechnik gezielt in die jeweiligen Märkte trägt.

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen, zur Teilnahme als Aussteller und zur kostenfreien Besucherregistrierung werden unter www.schraubtec.com veröffentlicht.

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