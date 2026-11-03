Schwachstellen bei Kühlanlagen müssen gezielt behoben werden

Wenn grundlegende Dinge vernachlässigt werden und Unbekümmertheit herrscht, ist nicht nur der einzelne Betrieb, sondern die vernetzte Gesellschaft insgesamt angreifbar. Dabei ist die Kühlschrank-Attacke noch vergleichsweise harmlos. Was, wenn es um große Kühlhäuser geht oder um empfindliche Medikamente? Nun müssen ungeschützte Internetzugänge geschlossen, Fernzugriffe abgesichert und Sicherheitsupdates aufgespielt werden.

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