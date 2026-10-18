Schwarz-Rot – Wenn es so weitergeht, scheitert die Koalition

Während die SPD durch den 20 Jahre währenden Abstieg schon innerlich gestählt ist, leidet die CDU sichtbar am Verlust, nicht mehr Volkspartei zu sein. Dieser Niedergang produziert Schmerzen, die sich in quälende Personaldebatten übersetzen, ob Friedrich Merz noch der Richtige ist und wann er ausgetauscht wird. Aus Sicht der Bürger ist die Blockade der Koalition mehr als bedenklich, denn wenn Union und SPD das Land nicht neu aufstellen, wird es kaum einer Koalition danach gelingen. Eigentlich müsste jetzt das Wohl des Landes vor dem der Parteien stehen, aber das tut es nur in Ausnahmefällen. Politiker vom Schlage des Altkanzlers Gerhard Schröder (SPD), der schmerzhafte Reformen durchzog, sind rar.

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