Schweizer Tech-Unternehmen SEMIS AG bereitet Marktstart der ersten rein mobilen Amazon-Seller-App in Deutschland vor

Zug/Berlin, [Datum] – Die Schweizer Technologie-Holding SEMIS AG bereitet den Marktstart ihrer neuen App HelloSeller in Deutschland vor. Die Anwendung wurde speziell für Amazon-Verkäufer und ausschließlich für die Nutzung auf dem Smartphone entwickelt: Statt komplexer Desktop-Dashboards sollen Händler ihre wichtigsten Geschäftsdaten jederzeit und nahezu in Echtzeit im Blick behalten können.

Amazon-Verkäufer müssen täglich Umsätze, Lagerbestände, Retouren, Rankings und weitere geschäftskritische Kennzahlen überwachen. Viele bestehende Softwarelösungen wurden ursprünglich für den Desktop entwickelt und sind mobil nur eingeschränkt nutzbar. Genau hier setzt HelloSeller an. Die Anwendung stellt relevante Daten übersichtlich, intuitiv und nahezu in Echtzeit bereit. Eine einfache Benutzerführung gehört zu den zentralen Produktmerkmalen.

Ein großer und wachsender Markt

Weltweit sind rund 9,7 Millionen Amazon-Verkäufer gelistet. Rund zwei Millionen davon gelten als aktiv. Jährlich kommen nach den zugrunde gelegten Marktdaten etwa 700.000 bis 800.000 neue Verkäufer hinzu.

HelloSeller positioniert sich in diesem Markt als mobile Kommandozentrale für AmazonVerkäufer. Die App verbindet zentrale Unternehmenskennzahlen mit einer konsequent für Smartphones entwickelten Nutzeroberfläche und ermöglicht es Händlern, ihr AmazonGeschäft jederzeit und von überall aus im Blick zu behalten.

„Wir haben HelloSeller bewusst als Gegenentwurf zu den komplexen Desktop-Tools am Markt entwickelt. Amazon-Händler brauchen ihre entscheidenden Informationen genau dann, wenn etwas passiert – nicht erst, wenn sie wieder vor ihrem Computer sitzen. HelloSeller soll ihnen diese Freiheit geben.“ Führungsteam der SEMIS AG

Deutschland als erster Markt

Der Markteintritt soll zunächst in Deutschland erfolgen. Anschließend ist die schrittweise Expansion in weitere internationale Märkte vorgesehen.

Gemeinsam mit ihren Entwicklungs- und Technologiepartnern treibt die SEMIS AG die Einführung von HelloSeller voran. Die in Berlin ansässige HelloSeller VG Hummel GmbH übernimmt dabei eine zentrale Rolle bei der Umsetzung in Deutschland.

Zur Finanzierung des deutschen Marktstarts bietet die in Berlin ansässige HelloSeller VG Hummel GmbH deutschen Privatanlegern eine Vermögensanlage in Form von Genussrechten an. Das Angebot umfasst drei Varianten mit unterschiedlichen Mindestlaufzeiten und Grundausschüttungen von 6,25 % bis 8,75 % p. a. Die Zeichnungsfrist endet am 31. Dezember 2026 oder früher bei Vollplatzierung.

Hinweis: Das Angebot erfolgt ohne Prospektpflicht gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 VermAnlG. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Über HelloSeller

HelloSeller ist eine ausschließlich fürs Smartphone entwickelte App für AmazonVerkäufer. Sie ermöglicht Händlern, zentrale Daten ihres Amazon-Geschäfts einfach, mobil und nahezu in Echtzeit zu überblicken. Die technologische Entwicklung erfolgt innerhalb der Unternehmensstruktur der SEMIS AG.