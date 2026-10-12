SDK und Die Stuttgarter finalisieren Zusammenschluss: DIE SÜD ist die neue gemeinsame Dachmarke

– Neue Versicherungsgruppe mit rund 1.600 Mitarbeitenden und 1,94 Millionen Versicherungsverträgen will neue Maßstäbe in der Personenversicherung setzen

– DIE SÜD bildet das gemeinsame Dach – die etablierten Vertriebsmarken SDK und Die Stuttgarter bleiben erhalten

– Gemeinsame Gruppe wird 2026 erstmals zwei Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge und eine Bilanzsumme von über 20 Milliarden Euro erreichen

Der gesellschaftsrechtliche Zusammenschluss von SDK und Stuttgarter Versicherungsgruppe ist abgeschlossen. Die gemeinsame Versicherungsgruppe tritt ab sofort unter der Dachmarke DIE SÜD auf. An ihrer Spitze steht mit der Süddeutsche Versicherungen a. G. ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die etablierten Vertriebsmarken SDK und Die Stuttgarter werden unter diesem gemeinsamen Dach fortgeführt.

Durch den Zusammenschluss entsteht eine auf die Personenversicherung spezialisierte Versicherungsgruppe mit rund 1.600 Mitarbeitenden sowie 1,94 Millionen Versicherungsverträgen. Für das Geschäftsjahr 2026 peilt DIE SÜD mehr als zwei Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge sowie eine Bilanzsumme von mehr als 20 Milliarden Euro an.

DIE SÜD wird gemeinsames Dach der Gruppe

Mit dem vollzogenen gesellschaftsrechtlichen Zusammenschluss wird die gemeinsame Unternehmensgruppe aus SDK und Stuttgarter auch nach außen sichtbar. Sie tritt künftig unter der Dachmarke DIE SÜD auf. „Mit DIE SÜD geben wir unserer gemeinsamen Stärke einen Namen. Er ist bewusst einfach und klar. Er steht für unsere Herkunft und Verlässlichkeit, für wirtschaftliche Stärke und Kontinuität“, erklärt Dr. Ulrich Mitzlaff, Co-Vorstandssprecher der neuen Versicherungsgruppe sowie Vorstandsvorsitzender der Süddeutsche Krankenversicherung AG. Der Markenanspruch „Spürbar mehr Lebensqualität“ beschreibt dabei den Anspruch der neuen Gruppe: Kundinnen und Kunden bei Gesundheit, Absicherung und Vorsorge aus einer Hand zu begleiten.

Versicherungsverein an der Spitze der Gruppe

Der juristische Name der Muttergesellschaft lautet Süddeutsche Versicherungen a. G. Sie steht als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit an der Spitze der gemeinsamen Gruppe. Oberstes Organ ist die Mitgliedervertretung. Damit stehen die Interessen der Mitglieder, also der Kundinnen und Kunden, auch in der neuen Struktur an oberster Stelle.

Die Versicherungsunternehmen Die Stuttgarter und SDK werden als Aktiengesellschaften unterhalb des Versicherungsvereins fortgeführt. Alleiniger Aktionär beider Gesellschaften ist die Süddeutsche Versicherungen a. G. „Wir verbinden mit unserer neuen Struktur wirtschaftliche Stärke mit dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. DIE SÜD gehört damit weiterhin ihren Mitgliedern. Diese Kontinuität ist für uns wichtig, weil sie für langfristiges Denken und Handeln steht und dafür, dass die Interessen unserer Mitglieder sowie Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt bleiben“, erklärt Dr. Guido Bader, Co-Vorstandssprecher der neuen Versicherungsgruppe sowie Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter Lebensversicherung AG.

Sechsköpfiger Vorstand führt die neue Gruppe

Die Unternehmen der DIE SÜD-Versicherungsgruppe werden von einem sechsköpfigen Vorstand geleitet. Neben den beiden Co-Vorstandssprechern Dr. Guido Bader und Dr. Ulrich Mitzlaff komplettieren Olaf Engemann, Jesko David Kannenberg, Michael Krebbers sowie Ralf Oestereich die Führungsgremien. Die beiden bisherigen Unternehmenszentralen Fellbach und Stuttgart bleiben erhalten und werden als Hauptstandorte der neuen Gruppe fortgeführt. Auch alle dezentralen Landes- und Filialdirektionen bleiben bestehen.

SDK und Die Stuttgarter bleiben starke Vertriebsmarken

Unter dem neuen gemeinsamen Dach setzt DIE SÜD auf eine gestützte Markenarchitektur, ein sogenanntes Endorsed Branding. Die etablierten Vertriebsmarken SDK und Die Stuttgarter bleiben erhalten und stehen im Vertrieb weiterhin im Vordergrund. Der Auftritt beider Marken wird bis etwa Mitte 2027 schrittweise an den Markenauftritt von DIE SÜD angeglichen, so dass die Zusammengehörigkeit auch optisch sichtbar wird. „Wir verbinden das Neue ganz bewusst mit dem, was sich über viele Jahre bewährt hat. SDK und Die Stuttgarter genießen großes Vertrauen im Markt. Diese Stärke erhalten wir und entwickeln sie unter dem gemeinsamen Dach von DIE SÜD weiter“, erklärt Dr. Guido Bader.

Für Vertriebspartnerinnen und -partner bedeutet das Kontinuität und neue Möglichkeiten zugleich. Sie arbeiten weiterhin mit den etablierten Vertriebsmarken und ihren bekannten Ansprechpersonen, können künftig aber stärker auf die gebündelten Kompetenzen und das sich ergänzende Produktangebot der Gruppe zugreifen. Damit bekommen sie spürbar mehr Chancen: Kundinnen und Kunden ganzheitlicher zu begleiten und zusätzliche Geschäftspotenziale zu erschließen.

DIE SÜD will in der Personenversicherung Maßstäbe setzen

Die neue Gruppe verbindet ihre Kompetenzen bei Gesundheit, Absicherung und Vorsorge mit unterschiedlichen Vertriebswegen. So will sie neue Wachstumspotenziale erschließen und ihr Angebot weiterentwickeln. „Mit DIE SÜD wollen wir in der Personenversicherung Maßstäbe setzen. Wir haben die Stärke, die Kompetenzen und die Marktzugänge, um kraftvoll zu wachsen und gleichzeitig noch mehr für unsere Kundinnen und Kunden und Vertriebspartnerinnen und -partner zu leisten. Genau daran wollen wir uns messen lassen“, sagt Dr. Ulrich Mitzlaff.

Erster großer Marktauftritt auf der DKM

Erstmals einem breiten Fachpublikum präsentiert sich DIE SÜD auf der DKM am 27. und 28. Oktober 2026 in Dortmund. Auf der Leitmesse der Finanz- und Versicherungswirtschaft zeigt die neue Gruppe ihren gemeinsamen Markenauftritt und die sich aus dem Zusammenschluss ergebenden Möglichkeiten für Vermittlerinnen und Vermittler.

DIE SÜD – Spürbar mehr Lebensqualität

DIE SÜD ist mit ihren Vertriebsmarken SDK und Die Stuttgarter einer der führenden Personenversicherer Deutschlands. Gesundheit, Absicherung und Vorsorge aus einer Hand sorgen für spürbar mehr Lebensqualität bei den Endkundinnen und -kunden. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit betreut mit zirka 1.600 Mitarbeitenden rund 1,94 Millionen Versicherungsverträge. Im Geschäftsjahr 2025 wurden mehr als 1,9 Milliarden Euro Bruttobeiträge gebucht und die Bilanzsumme lag bei gut 19 Milliarden Euro.

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