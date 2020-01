Sehr guter Messeauftakt in Berlin (FOTO)

Als äußerst positiv bezeichnete D.I.B.-Präsident Torsten Ellmannden ersten Tag auf der Internationalen Grünen Woche Berlin, an der sich unserVerband zum 21. Mal in Folge beteiligt. Wieder kamen viele Politiker undVertreter der Landwirtschaft bereits heute der Einladung nach, denD.I.B.-Informationsstand zu besuchen, darunter so prominente Vertreter wieBundesumweltministerin Svenja Schulze. Torsten Ellmann sagte nach dem Gesprächmit der Ministerin: “Wir haben mehrere konkrete Themen angerissen. BesonderesInteresse haben wir als Imkerverband daran, an der Ausgestaltung des vomBundesumweltministerium geplanten Insektenschutzprogrammes aktiv mitzuwirken.Dies hat die Bundesministerin zugesagt. Unter anderem ist geplant, überWettbewerbe für mehr Biodiversität in den Kommunen zu sorgen. Hier können wiruns als Fachleute einbringen. Weiter habe ich bekräftigt, dass es dem D.I.B. vorallem um eine sachbezogene und fachliche Diskussion mit allen geht. Auch dieshat die Ministerin erfreut zur Kenntnis genommen und versprochen, uns bei dieserArbeit zu unterstützen.”

An verschiedenen anderen Gesprächen, in denen es insbesondere um

nahrungsverbessernde Maßnahmen für Insekten sowie die Sicherung der

Honigvermarktung ging, nahm neben Torsten Ellmann und D.I.B.-Geschäftsführer

Olaf Lück auch Vizepräsident Stefan Spiegl teil, der heute die Messe besuchte.

Bereits gestern führte Torsten Ellmann Fachgespräche während der Eröffnung und

weiteren Veranstaltungen, die in den Messehallen stattfanden.

Ellmann: “Meine erste Grüne Woche als Präsident hat sehr intensiv begonnen. Aber

für die Bienen tue ich diese Arbeit sehr gerne.” Morgen finden weitere

Fachgespräche am D.I.B.-Stand statt.

Pressekontakt:

Petra Friedrich, presse@imkerbund.de, Tel. 0228/9329218 o.

0163/2732547

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/68302/4495379

OTS: Deutscher Imkerbund e. V.

Original-Content von: Deutscher Imkerbund e. V., übermittelt durch news aktuell