Seit 2025 Partner der Helios GRIZZLYS Giesen – warum dieses Sponsoring für WELCON persönlich ist

Giesen, 16. Oktober 2026 – Die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG baut ihr Engagement bei den Helios GRIZZLYS Giesen weiter aus. Nachdem das Unternehmen seit 2025 Partner des Volleyball-Bundesligisten ist, folgt zur Saison 2026/27 der nächste Schritt: WELCON ist Goldsponsor und mit seinem Logo auf dem Rücken der GRIZZLYS-Trikots vertreten.

Hinter der Partnerschaft steht jedoch mehr als klassische Markenkommunikation. WELCON-Gründer Stefan Iburg hat 42 Jahre in Giesen gelebt. Das Sponsoring verbindet damit die persönliche Geschichte des Unternehmers, den Unternehmensstandort und den Bundesliga-Volleyball aus Giesen.

42 Jahre Giesen: Verbundenheit mit der Region

WELCON vertreibt heute Massagesessel, Saunen, Infrarotkabinen, Boxspringbetten und Bioethanol-Kamine an Kunden in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Trotz dieser überregionalen Ausrichtung ist das Unternehmen eng mit seinem Standort verbunden.

Für Stefan Iburg ist Giesen ein wesentlicher Teil seiner persönlichen und unternehmerischen Geschichte.

„Ich habe 42 Jahre in Giesen gelebt. Deshalb ist die Partnerschaft mit den Helios GRIZZLYS für mich keine beliebige Sponsoringentscheidung. Wenn ein Verein aus dem eigenen Ort auf höchstem nationalen Niveau Volleyball spielt, besteht eine ganz andere Verbindung. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, diese Entwicklung zu unterstützen“, erklärt Iburg.

Gerade für ein europaweit tätiges Unternehmen sei es wichtig, die eigenen Wurzeln nicht aus den Augen zu verlieren. Regionale Verbundenheit und überregionale Geschäftstätigkeit schließen sich für WELCON nicht aus.

Vom Partner zum Goldsponsor

Die Zusammenarbeit mit den Helios GRIZZLYS begann 2025. Bereits nach der ersten Saison entschied sich WELCON, das Engagement deutlich auszubauen.

Zur Saison 2026/27 ist das Unternehmen Goldsponsor. Gleichzeitig wird die Partnerschaft unmittelbar auf dem Spielfeld sichtbar: Das WELCON-Logo befindet sich auf dem Rücken der Trikots der Bundesliga-Mannschaft.

Für WELCON ist dieser Schritt Ausdruck einer langfristig angelegten Zusammenarbeit.

„Wenn wir eine Partnerschaft eingehen, möchten wir nicht einfach nur unser Logo auf einer Werbefläche sehen. Uns ist wichtig, dass eine echte Verbindung vorhanden ist. Bei den GRIZZLYS treffen unsere regionale Herkunft, der Unternehmensstandort und professioneller Spitzensport zusammen. Deshalb war es für uns konsequent, das Engagement weiter auszubauen“, so Iburg.

WELCON auf dem Bundesliga-Trikot

Mit der Platzierung auf dem Rücken der GRIZZLYS-Trikots erhält die Zusammenarbeit in der Saison 2026/27 eine neue Sichtbarkeit.

Dabei verbindet die Partnerschaft zwei Akteure, die denselben Standort auf unterschiedliche Weise überregional repräsentieren: Die Helios GRIZZLYS treten in der Volleyball-Bundesliga an, während WELCON seine Wellnessprodukte deutschland- und europaweit vertreibt.

Dass professioneller Spitzensport aus einer Gemeinde wie Giesen heraus bundesweit wahrgenommen wird, macht das Engagement für WELCON besonders interessant. Das Unternehmen möchte dazu beitragen, diese Entwicklung zu unterstützen.

Wellness und Leistungssport: Regeneration als Verbindung

Auch inhaltlich gibt es Berührungspunkte zwischen WELCON und dem professionellen Volleyball.

Leistung und Regeneration gehören im Sport eng zusammen. WELCON beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Produkten rund um Entspannung, Wellness und Erholung für zu Hause.

Massagesessel, Saunen und Infrarotkabinen stehen zwar in erster Linie für den privaten Wellnessbereich und ersetzen keine medizinische oder therapeutische Behandlung. Das Thema Regeneration schafft dennoch eine natürliche Verbindung zum Sport.

Die Partnerschaft soll deshalb auch für die Zuschauer bei den Heimspielen erlebbar sein. Wie bereits zuvor sind für die Saison 2026/27 Aktionen im Umfeld der Spiele vorgesehen.

Warum regionale Partnerschaften für WELCON wichtig bleiben

WELCON hat sich über viele Jahre zu einem europaweit tätigen Anbieter von Wellnessprodukten entwickelt. Stefan Iburg ist seit 1995 unternehmerisch tätig, die heutige WELCON EUROPE GmbH & Co. KG besteht seit 2007.

Mit dem Wachstum des Unternehmens haben sich Sortiment, Vertriebswege und Absatzmärkte verändert. Die Verbindung zur Region ist geblieben.

Das Engagement bei den Helios GRIZZLYS steht exemplarisch dafür, dass ein Unternehmen international beziehungsweise europaweit tätig sein und gleichzeitig bewusst Verantwortung und Präsenz am eigenen Standort zeigen kann.

Für WELCON ist deshalb nicht die größtmögliche Anzahl an Sponsoringpartnerschaften entscheidend. Ausschlaggebend ist, ob eine nachvollziehbare Verbindung zwischen Unternehmen, Partner und Region besteht.

Bei den Helios GRIZZLYS ist diese Verbindung durch die gemeinsame Heimat Giesen unmittelbar gegeben.

Eine Partnerschaft mit persönlicher Geschichte

Das Sponsoring verbindet für Stefan Iburg mehrere Stationen miteinander: 42 Jahre Leben in Giesen, die Entwicklung eines Unternehmens mit Sitz in Giesen und einen Volleyballverein aus demselben Ort, der heute auf Bundesliganiveau spielt.

Daraus ist seit 2025 eine Partnerschaft entstanden, die bereits zur zweiten Saison erheblich erweitert wurde.

„Natürlich schafft Sponsoring auch Sichtbarkeit für eine Marke. Das gehört dazu. Aber das allein wäre für mich kein ausreichender Grund für dieses Engagement. Die GRIZZLYS gehören zu der Region, mit der ich den größten Teil meines Lebens verbunden bin. Genau das macht diese Partnerschaft für mich persönlich“, sagt Iburg.

Mit der Goldpartnerschaft und dem WELCON-Logo auf den Trikots erhält diese Verbindung in der Saison 2026/27 nun auch nach außen eine deutlich größere Präsenz.