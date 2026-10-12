Recruiting hat heute nicht nur ein Fachkräfteproblem, sondern vor allem ein Matching-Problem. Noch nie standen Menschen so viele berufliche Möglichkeiten offen. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, die passende Entscheidung zu treffen. Die Folgen reichen von unpassenden Bewerbungen über Frühfluktuation bis hin zu hohen Recruiting-Kosten.

Erfolgreiche Personalauswahl beginnt heute schon vor der Bewerbung und wird orchestriert durch das Zusammenspiel aus Fremdselektion, also die Auswahl durch Organisationen und die Selbstselektion, also die Auswahl durch Interessierte und Bewerbende selbst. Dabei wird berufliche (Um-)Orientierung zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

Doch nicht nur in der Personalauswahl und für Berufseinsteiger*innen wird das Thema der beruflichen (Um-) Orientierung zunehmend wichtiger. In Zeiten fundamentalen Wandels mit groß angelegten Re- und Up-Skilling-Programmen durch Organisationen müssen sich immer mehr auch Fach- und Führungskräfte, teil mit jahrzehntelanger Berufserfahrung, neu orientieren. Einfach deshalb, weil sich ihre Rollen massiv verändern oder ganz wegfallen.

Self-Assessments sind Tools, die genau hier unterstützen: Bei der beruflichen (um-)Orientierung. Als Teil von ganzheitlichen Recruiting-Prozessen, im Talent Management sowie in Re- und Up-Skilling-Projekten.

CYQUEST, etablierter Anbieter von Onine- und Self-Assessments aus Hamburg, hat zu diesem Thema ein aktuelles White Paper veröffentlicht: Self-Assessments als Erfolgsfaktor im Employer Branding, Recruiting und in der Personalentwicklung. In diesem White Paper wird detailliert auf die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen eingegangen und es werden Lösungsansätze anhand von praktischen Beispielen aufgezeigt, wie sie heute schon im Einsatz sind.

Es wird behandelt:

wie Self-Assessments und Online-Assessments entlang des Recruiting-Funnels zusammenspielen,

welchen Beitrag Job-Matcher, Recruiting Games und Realistic Job Previews zur Selbstselektion leisten können,

wie Self-Assessment-Tools auch modern Re- und Up-Skilling-Prozesse unterstützen können.

wie Unternehmen die Bewerbungsqualität gezielt fördern,

welche Praxisansätze sich aktuell bewähren.

Das White Paper kann über folgenden Link angefordert werden: https://www.cyquest.net/company/expertise/cyquest-whitepaper-anfordern/

CYQUEST GmbH wurde Anfang 2000 gegründet. CYQUEST ist unter dem Oberbegriff Recrutainment spezialisiert auf die Erstellung sowie unternehmens- und hochschulspezifische Anpassung von Lösungen aus den folgenden Bereichen:

– Online-Assessment,

– Self-Assessment,

– Berufsorientierungsverfahren,

– Studierendenauswahl- und Studienorientierungsverfahren sowie

– Online-Employer Branding.

Ferner bietet CYQUEST Agenturdienstleistungen in den Bereichen Employer Branding und Online-Marketing an (u.a. Keyword-Advertising, Affiliate-Marketing, E-Mail Marketing, Social-Media etc.).

CYQUEST kombiniert dabei fundiertes psychologisches Know-how mit State-of-the-Art Webdesign und Programmierung.

Zu den CYQUEST Kunden gehören zahlreiche namhafte Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Hochschulen, wie z.B. AGRAVIS, Allianz, ALTANA, ARBURG, BARMER, BAVC, BearingPoint, Bertelsmann, BVG, BWI, Captrain, Cofinpro, Commerzbank, Deloitte, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Douglas, DPDHL, EDAG, EDEKA, Einstieg, E.ON, ERGO, EY, FH Kiel, Fielmann, Freie und Hansestadt Hamburg, Freudenberg, GASAG, HafenCity Universität Hamburg, Harting, Hays, Helvetia, Henkel, HENSOLDT, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Hochschule für Wirtschaft und Technik Berlin, Hochschulrektorenkonferenz, KFW, LBS, Lehrberuf.info, Liebherr, Lindner, Maschinenfabrik Reinhausen, OTTO, Porsche, Postbank, Sana, SBB, Swisscom, Targobank, Techniker Krankenkasse, TenneT TSO, uniper, Universität Göttingen, zeb Consulting, DIE ZEIT.

Aktuelle Informationen:

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