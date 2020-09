(Self-)Leadership-Buch “Selbstverantwortung im Unternehmen”

“Selbstverantwortung im Unternehmen: Was Sie als Führungskraft dafür tun können” – so lautet der Titel des neuen Buchs des Managementberaters, -trainers und -coaches Joachim Simon, Braunschweig, das im Haufe-Verlag erschienen ist. In ihm vertritt Simon, der unter anderem Gründer einer Leadership ID Online-Academy ist, die These: Selbstverantwortung kann sich in Unternehmen nur entwickeln, wenn deren Führungskräfte selbst den Anfang machen; außerdem wenn sie sich von den klassischen Idealen und Attributen eines Führens top-down wie Stärke, Dominanz und Durchsetzungskraft verabschieden. Zudem zeigt er Wege auf, wie Führungskräfte sich zu wirksamen Leadern entwickeln und in ihrem Umfeld eine Kultur der Selbstverantwortung etablieren können.

Dahinter steckt laut Simon der Befund: In der digitalen und globalisierten Welt werden die Aufgaben und Beziehungssysteme in den Unternehmen immer komplexer – unter anderem, weil deren Kernleistungen zunehmend in bereichs- und funktionsübergreifenden Teams erbracht werden. Hierdurch wandelt sich auch die Beziehung Führungskraft-Mitarbeiter. Die Führungskräfte müssen Letztere zunehmend an der langen Leine oder, wie der Hobbybergsteiger Simon lieber sagt, am langen Seil führen. Dabei müssen sie auf die Kompetenz, Loyalität sowie die Selbstverantwortung und Eigeninitiative ihrer Mitarbeiter vertrauen. Dies setzt außer bei den Mitarbeitern, auch bei den Führungskräften ein entsprechendes Selbstverständnis voraus. Dieses gilt es neben den erforderlichen Rahmenbedingungen zu entwickeln.

Das 224-seitige Buch ist in 15 Kapitel gegliedert. In ihnen nähert sich Simon dem Thema Selbstverantwortung aus vier Perspektiven. Die ersten drei Kapitel sind der Perspektive 1 gewidmet. Sie lautet “Selbstverantwortung – Worüber reden wir?”. In diesem Zusammenhang erläutert der Autor unter anderem wie Selbst- und Fremdverantwortung zusammenhängen, warum Verantwortung stets zukunftsorientiert ist und was daraus für die Führung folgt. In den Kapiteln 4-6 befasst sich Simon dann mit der “Psychologie der Selbstverantwortung”. In ihnen erläutert er warum, selbstverantwortliche Menschen stets den Glaubenssatz “Yes we can” bzw. “Yes I can” verinnerlicht haben. Zudem stellt er sein Modell des psychologischen Empowerments vor. In den Kapiteln 7-11 geht der Managementberater dann auf den Themenkomplex “Selbstverantwortung und Führung” ein. Nun beschreibt er, wie Selbstverantwortung, persönliche Autorität und Führung zusammenhängen und was dies für ein wirksames Leadership bedeutet. Zudem stellt er die verschiedenen Dimensionen eines Trainings- und Entwicklungsprogramms vor, das darauf abzielt, eine innere Klarheit zu erlangen und eine ganz individuelle Leadership Identity bzw. Leadership ID zu entwickeln. In den Kapiteln 12-15 befasst sich Simon dann mit dem Thema “Selbstverantwortung und Organisation”. In ihnen schildert er, wie man in Unternehmen bereichs- und hierarchieübergreifend eine Kultur der Selbstverantwortung entwickeln und etablieren kann. Sei es, indem man in den Unternehmen “Kreativinseln” wie Labs und Hubs schafft oder sich gemeinsam auf eine Lernreise begibt, bei der das Ziel am fernen Horizont lautet: Alle Mitarbeiter werden Unternehmer.

Jedes Kapitel wird für den schnellen Leser mit einem Management-Summary eingeleitet und schließt mit drei bis fünf Umsetzungstipps, sogenannten Leadership Lessons, ab.

Die gebundene Ausgabe des Buchs “Selbstverantwortung im Unternehmen: Was Sie als Führungskraft dafür tun können” von Joachim Simon kostet 24,95 Euro. Nähere Infos hierüber finden Interessierte u.a. bei Amazon und auf der Webseite www.joachimsimon.info .