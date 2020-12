SELFMADE: Neues Wirtschafts-, Karriere- und Erfolgsmagazin ist nun online

Das neue Online-Magazin liefert Ideen, Inspirationen und Erfolgsgeschichten für Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen.

Weder Virus, Lockdown noch Krise konnten den innovativen Unternehmer Oscar Karem stoppen. Sein Unternehmenskonstrukt wuchs im Jahr 2020: Er stellte neue Mitarbeiter ein, brachte neue Online-Produkte auf den Markt, unterstützte mit seinen Angeboten andere Unternehmen dabei, sehr rasch auf digitale Kommunikations- und Vertriebssysteme umzusteigen und war Geburtshelfer von Start-ups.

Jüngstes Mitglied im Firmenkonstrukt von Oscar Karem ist SELFMADE, ein Online Wirtschafts-, Karriere- und Erfolgsmagazin. Der Launch des neuen Magazins fand gestern, Dienstag 15.12. online auf YouTube statt. Link YouTube Premiere SELFMADE Magazin (https://www.youtube.com/watch?v=zEP_QGJe8qU) . Spannende Interviewgäste des Online-Launches waren die Unternehmer von NEOH sowie YouTuber und Designer MaxaMillion. SELFMADE ist mehr als eine digitale Hochglanz-Zeitschrift. Es versteht sich als Wegweiser für Menschen, die sich täglich weiterentwickeln wollen und proaktiv Resultate anstreben. Das neue Online-Medium bietet zusätzlich eine Plattform für jene, die ihren Erfolg und ihr Glück selbst verantwortlich kreieren und dazu ständig proaktiv neue Ideen, Inspirationen, Know-how und Motivation finden wollen. Lebensnahe, greifbare Storys von Menschen, die durch ihre Herangehensweise Ziele erreicht haben und wie Leuchttürme unterschiedliche Wege zum Erfolg kennzeichnen. Insgesamt präsentiert sich das SELFMADE-Magazin online, modern und trendbewusst.

Der Launch des SELFMADE-Magazins ist der erste Streich eines innovativen Medienprojektes, das im Online-Magazinsektor neue Wege beschreiten wird. Oscar Karem ist bei diesem Projekt Investor und Herausgeber. Sein langjähriges Vertriebs-Know-how wird nicht nur in die Vermarktung des Magazins, sondern auch in die Positionierung am Online-Markt einfließen. Konzipiert und redaktionell umgesetzt wird das Magazin von der deutschen Medienfachfrau Diana König und einem engagierten, sehr jungen, hoch motivierten und kreativen Team. Das Besondere: Weder ein großes Medienhaus noch ein Verlag stehen hinter dem österreichischen Medienprojekt – es ist ein klassisches Start-up in das Oscar Karem investiert.

Der Start des SELFMADE-Magazins folgt einem Leitsatz von Oscar Karem – lieber unperfekt starten, als perfekt zu zögern. Heißt übersetzt: SELFMADE startete absichtlich schon 2020 und wird ab nun laufend optimiert. Oscar Karem, selbst ein Selfmademan: „Ja, es werden da und dort noch Kinderkrankheiten sein, aber seien wir uns ehrlich – who cares? Das SELFMADE-Magazin ist ein tolles Produkt mit einem genialen Konzept, das die richtigen Menschen mit den passenden Informationen versorgt. Wir beweisen damit, dass eine Krise den Unternehmergeist nicht stoppen kann, außer man bremst sich selbst. Wir haben Gas gegeben. Statt Mitarbeiter in die Kurzarbeit zu schicken, wie es große Verlagshäuser und staatlich geförderte Medienunternehmen taten, haben wir neue Mitarbeiter für das Magazin eingestellt, journalistisch gearbeitet, recherchiert, interviewt, fotografiert und ein neues Zeitschriftenformat geschaffen. Wir gehen Online – ohne zuerst Anzeigenkunden oder Förderungen akquiriert zu haben. Das soll uns mal jemand nachmachen“, ist Investor und Herausgeber Oscar Karem stolz.

Das SELFMADE Magazin gibt es zum Download auf www.selfmade-magazin.at oder im App-Store. Launchpreis: pro Monat Euro 3,49, für 6 Monate, Euro 16,99, für 12 Monate kostet das Abo Euro 34,99. Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.

