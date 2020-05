Seminar Geldwäsche und Fraud

Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:

Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.

Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie

Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis

Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach ? 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt

Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern

Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen

