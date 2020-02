Seminare Berlin – Crashkurs Projektmanagement

Berlin & Stuttgart 17.03.2020

Düsseldorf & Hamburg 21.04.2020

Frankfurt & Stuttgart 05.05.2020

Zielgruppe:

> Projektleiter, Projektmitarbeiter und technische Mitarbeiter in Projekten,

> Fach- und Führungskräfte mit Projektverantwortung,

> Neue Projektmanager und Verantwortliche, die Projekt-Teams und Projekt-Mitarbeiter führen.

Seminarprogramm:

Projektmanagement: Welche Methode passt zu Ihrem Projekt?

> Zur einfachen Umsetzung: Methoden und Instrumente der Projektplanung

> 4 innovative Methoden für Ihr Projektmanagement: Prince 2, PMBOK / ISO 21500, AgilePM / Srum und Canvas

> Projekte beherrschbar machen – Projekte mit Scrum systematisch in Projektphasen aufteilen

> Wirksame Projektorganisation mit ISO 21500 – Risiken minimieren, Maßnahmen absichern und Qualität gewährleisten

> Projektsteuerung und Projektcontrolling in der Praxis

> Der erfolgreiche Abschluss – Was ist zur Projektabnahme zu beachten?

Kommunikation als Erfolgsfaktor für agiles Projektmanagement

> Agiles Projektmanagement: Vom Erfolgsgeheimnis zur Notwendigkeit

> Gemeinsam erfolgreich – Kommunikationswege im Projekt-Team mit dem Daily Scrum vereinfachen

> Effektive Einbindung verschiedener Führungsebenen und Fachbereiche in die Projektarbeit

> Leistungsmerkmale mit dem Kunden abstimmen und im Team kommunizieren

> Der Sprint: Schnelle und gezielte Entscheidungsfindung im Projekt

> Effektive Stakeholder-Analyse – Verhandlungen gezielt führen

Krisen und Deadlines in den Griff bekommen

> Projektabläufe konsequent planen, gliedern und bewältigen

> On Time – on Target: Planung von Zeit, Kapazitäten, Ressourcen und Meilensteinen

> Wie kann ich Deadlines sicher einhalten?

> Unterscheiden können zwischen “Dringend—- und “Wichtig—-

> Aufgaben und Zeitfenster im Team kommunizieren und delegieren

> Es geht nicht mehr weiter – was nun? Projektkrisen erfolgreich überwinden

> Richtiger Umgang mit Widerständen und Leistungsproblemen

