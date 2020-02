Seminare Berlin – Interne Revision

München & Frankfurt 19.02.2020

Stuttgart & Berlin 11.03.2020

Köln & Leipzig 13.05.2020

Zielgruppe:

> Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte

> Leiter und Mitarbeiter der Internen Revision, Prokuristen und

> Führungskräfte des Unternehmens

Seminarprogramm:

Erfolgsfaktoren einer modernen internen Revision

> Was ist interne Revision?

> Das Three Lines of Defense – Modell: Interne Revision als wichtiger Bestandteil des internen Kontrollsystems

> Risikomanagement, Compliance und Interne Revision als unverzichtbare Beauftragte der Geschäftsführung

> Organisatorische Unabhängigkeit der Internen Revision

> Interne Revision sicher einrichten: Neue Revisionsstandards DIIR Nr. 3 und IDW PS 983 in der Praxis

> Haftungssichere Entlastung der Geschäftsführung: Welche Rolle spielt dabei die Interne Revision?

Revisionshandbuch und risikoorientierte Prüfungsplanung

> Aufbau einer Prüfungslandkarte: Risk Assessment, Risikobewertung und Prüfungsplanung

> Risikoorientierte Prüfungstechniken: Projektbegleitende Prüfung, Funktions- und Systemprüfungen

> Bewertung von Prüfungsfeststellungen und empfängerorientierte Darstellung im Prüfungsbericht

> Mehr Akzeptanz schaffen: Überzeugende Kommunikation der Prüfungsergebnisse

> Erledigungsverfahren effizient einrichten: Maßnahmenverfolgung und Follow up-Prozesse in der Praxis

Interne Revision als Co-Pilot der Geschäftsführung – aktuelle Prüfungsthemen

> Compliance-Systeme prüfungssicher implementieren

> Tax-Compliance: neue Haftungsrisiken für Geschäftsführer

> Mindestanforderungen an ein Risikomanagement-System sicher erfüllen

> CEO-Fraud – Schutz vor Betrug und Wirtschaftskriminalität

> Prüfungssichere Umsetzung der EU-DSGVO

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.