Seminare Berlin – Seminare Führung: VUCA, New Work & Agilität

Frankfurt & Stuttgart 20.02.2020

Berlin & Stuttgart 12.03.2020

Köln & München 26.03.2020

Hamburg 09.04.2020

Zielgruppe:

> Team-, Gruppen- und Projektleiter, stellvertretende Führungskräfte, Leiter von Stabstellen.

> Key Account Manager, Produktmanager und Assistenten von Vorstand und Geschäftsführung.

> Verantwortliche, die Teams, Kollegen und Mitarbeiter führen.

Seminarprogramm:

Change Management in der VUCA-World

> Was bedeutet VUCA für das Unternehmen?

> Mehr Flexibilität im Tagesgeschäft – Einsatz von agilen Techniken

> Der Mix macht´s: Kombination agiler Techniken

> Change Management: Innovationen mit Schnellbooten starten

> Flow schaffen und ein Pull-System etablieren

New Work: Die Zukunft für Teams und Mitarbeiter?

> Wie verändert New Work die Mitarbeiter- und Teamstruktur?

> Vertrauen führt! Verantwortung und Kompetenzen übertragen

> Kommunikation: Mit Daily Scrum zum neuen Team-Meeting

> Potentiale in multikulturellen Teams fördern und heben

> Teams in Veränderungsprozessen richtig führen

> Agile Ziele definieren, umsetzen und die Mitarbeiter für die Ziele gewinnen

> Feedback – Eine besondere Herausforderung in der agilen Führung

Agile Kompetenzen für Führungskräfte

> Was bedeutet Agilität für die Zusammenarbeit und Prozesse im Unternehmen?

> Führungsaufgabe Agilität – so kommunizieren Sie den digitalen Wandel im Unternehmen

> “Spielregeln” und Kommunikationswege im Team klar definieren

> Mit Zielen führen und Ziele agil formulieren

> Teammitglieder “mit ins Boot holen” – Agilität zur gemeinsamen Sache machen

