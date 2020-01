Seminare Frankfurt – Erfolgreich als Prokurist

Seminarprogramm Tag 1:

Unternehmensplanung: Einfach, verständlich und transparent!

> Entscheidende Kennzahlen im Controlling und in der Bilanzanalyse

> Wie entwickeln sich Wertschöpfung, Deckungsbeitrag und Umsatzrentabilität?

> Was Führungskräfte in Unternehmen wissen müssen

> Die drei Schritte einer soliden Jahresplanung!

> Erkennen von Stärken, Schwächen und Fehlentwicklungen

Bilanzen richtig lesen und besser verstehen

> Bilanzen und GuV richtig lesen, Chancen und Risiken frühzeitig erkennen

> Vergleiche zur Branche und zur Konkurrenz anstellen

> Goldene Bilanz- und Finanzierungsregel

> Worauf achten die Banken bei der Bilanzanalyse Ihres Unternehmens?

Mit Banken richtig kommunizieren

> Basel III – die neue Kredithürde für den Mittelstand

> Simulation des eigenen Unternehmens-Ratings

> Wie kann ich das eigene Unternehmens-Rating aktiv steuern und beeinflussen?

> Strukturierung der Unternehmensfinanzierung mit öffentlichen Fördermitteln

> Worauf sollte ich als Prokurist im Bankgespräch achten?

Risikomanagement: Von der Risikostrategie bis zum Aufbau eines Compliance-Systems

> Zielorientierte Umsetzung der rechtlichen Mindeststandards KonTraG, BilMoG, HGrG sowie der Wirtschaftsprüferstandards PS 340

> MaRisk: Benchmark-Konzept für das Risikomanagement

> Welche sensiblen Informationen finde ich im Lagebericht?

> Bericht zum Risikomanagement als Bestandteil des Lageberichts

> Durchführung einer Risikoinventur und Aufbau eines Risikohandbuchs

Seminarprogramm Tag 2:

“Richtiger—- Einsatz der Finanz- und Liquiditätsplanung bei der Unternehmenssteuerung

> Mindestanforderungen an die strategische und operative Finanz- und Liquiditätsplanung

> Aufbau einer Liquiditätsplanung nach Bankenstandard

> Stellschrauben für eine verlässliche Liquiditätsplanung

> Unternehmen in der Krise – welche Sorgfaltspflichten sind zu beachten?

> Kann sich ein Prokurist wegen Insolvenzverschleppung strafbar machen?

Pflichten und Rechte des Prokuristen – Haftung und Risiken im Überblick

> Was darf der Prokurist? Erteilung, Umfang und Erlöschen der Prokura

> Arten der Prokura: Einzel- und Gesamtprokura, echte und “unechte—- Prokura, Niederlassungsprokura

> Ausübung der Prokura im in- und ausländischen Geschäftsverkehr

> Handlungsvollmacht und Generalvollmacht: Abgrenzung der Prokura zu anderen Vollmachtsformen

> Wann haftet der Prokurist wegen faktischer Geschäftsführung?

> Welche Handlungen werden als Untreue sanktioniert?

> Wie kann sich ein Prokurist gegen Haftungsrisiken absichern?

> 16-Punkte-Check zur Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensführung als Prokurist

Sicherer Umgang mit dem Arbeitsrecht

> Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern: Auf welche Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis muss ich als Prokurist achten?

> Tipps zur Vermeidung von kostspieligen Fehlern

> Kündigungen rechtssicher vorbereiten und umsetzen

> Von der Kündigung eines einzelnen Mitarbeiters bis zur Stilllegung einer Abteilung

> Kündigung bei Betriebsübergang – welche Kriterien bietet die Rechtsprechung?

Anstellungsvertrag des Prokuristen

> Die optimale Gestaltung des Anstellungsvertrags – welche Regelungen dürfen auf keinen Fall fehlen?

> Was der Prokurist über seinen Vertrag wissen muss

> Wie können die Leistungspflichten des Prokuristen rechtssicher im Vertrag beschrieben werden?

> Besondere Aufgaben/Funktionen des Prokuristen: als Notgeschäftsführer, Geschäftsführer im Konzernverbund und als Prozessvertreter

> Muster eines Anstellungsvertrags für den Prokuristen

> Wettbewerbsverbot während und nach der Tätigkeit im Unternehmen

> Aus welchen Gründen kann der Arbeitgeber kündigen?

> Was sollte der Prokurist beim Arbeitsgerichtsprozess beachten?

