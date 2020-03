Seminare München – Fraud Management: Sonstige strafbare Handlungen

Zielgruppe:

> Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Finanzholdings

> Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen

> Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung.

Seminarprogramm:

Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern

> Fraud-Triangle – Betrugstypologien in der Praxis:

– Tatgelegenheit

– Tatmotiv

– Rechtfertigung

> § 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten

> FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud

> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

> Bestandteile des Anti-Fraud-Managements

> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:

– Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen

– Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen

– Kriminalstatistiken und Lagebilder

> Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung

Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

> Verhaltenskodex

– Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern

– KYE: Laufendes Personal-Compliance

– Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme

> Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation:

– Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen

– Wann muss sich der Betrugs-Beauftragte aktiv einschalten?

> Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:

– MaRisk-Compliance und WpHG-Compliance

– Geldwäsche-Beauftragter und Betrugs-Beauftragter

– Interne Revision und Revisionsbeauftragter

– Informationssicherheits-Beauftragter und Datenschutz-Beauftragter

– Auslagerungs-Officer und Single-Officer

> Haftungsfalle: Ad hoc-Berichterstattung

– sicheres Verhalten im Eskalationsprozess

– Welcher Beauftragter macht was?

Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

> Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern

> Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen

> Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis

> Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?

> Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen

> Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft

> Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:

– Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?

– Know your Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

