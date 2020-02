Seminare München – Neue Techniken für das Office

Stuttgart & München 05.03.2020

Düsseldorf & Leipzig 18.06.2020

Hamburg & Köln 30.07.2020

Zielgruppe:

> Office-Manager/-innen und Mitarbeiter/-innen im Office

> Customer Service, Vertriebsinnendienst, Sales Assistant, Kundenservice

> Assistenz für Management, Teams oder Projekte

Seminarprogramm:

Agile Arbeitsmethoden im Office

> Wie etabliere ich ein agiles Office Management?

> Mehr Flexibilität im Tagesgeschäft – Einsatz von agilen Techniken:

– Scrum, Kanban & Co.

– Design Thinking für schwierige Aufgaben

– Barcamp und Ted Talk

> Schaffe Flow und etabliere ein Pull-System

> Agile Prozesse: Bessere Zusammenarbeit im Unternehmen

> “Spielregeln—- im Office Management klar definieren

> Kollegen “mit ins Boot holen—- – Mache Agilität zur gemeinsamen Sache

Schlagfertig mit Telefon und E-Mail

> Wie fange ich an? Aufhänger für Deinen gelungenen Gesprächseinstieg

> Agil Verhandeln mit Telefon und E-Mail:

– Mit den richtigen Fragen fängst Du gute Fische

– ZOPA, BATNA & Co.

– Zugeständnisse gut verkaufen

> Deine besten Taktiken für Telefon und E-Mails:

– Der große Biss

– Schlechte Nachricht/ gute Nachricht

– Kunden an Board holen mit der Salami-Taktik

> Vermeide False Friends in Deiner Kommunikation

> Geschickter Medien-Mix: So bist Du noch erfolgreicher mit Telefon und E-Mail

Tägliche Herausforderung: Schwierige Telefonate und E-Mails meistern

> Beschwerden und Reklamationen souverän entgegennehmen

> Langatmige, unpassende Telefonate gekonnt unterbrechen

> Die häufigsten E-Mail-Pannen und wie Du diese vermeiden kannst

> Lote mit dem MESO-Konzept Deine Verhandlungsposition aus

> 5 Erfolgstechniken für Deine Kundenverhandlungen per Telefon und E-Mail

