SentinelOne enthüllt Singularity, die Plattform für allumfängliche Sicherheit in Echtzeit

Erste KI-getriebene XDR-Plattform transformiert

Unternehmenssicherheit

SentinelOne, das Unternehmen für autonomen Endpunktschutz, stellte seine

Singularity-Plattform vor. Singularity ist ein branchenweit erster Data Lake,

der die Daten-, Zugriffs-, Kontroll- und Integrationsebenen seiner Endpoint

Protection (EPP), der Endpoint Detection and Response (EDR), der IoT-Sicherheit

und der Cloud Workload Protection (CWPP) nahtlos in einer zentralen Plattform

zusammenführt.

“Die heutigen CISOs brauchen nicht noch mehr Daten; sie wollen Kontext und

Intelligenz, um Daten aussagekräftig zu machen”, sagt Tomer Weingarten, CEO und

Mitbegründer von SentinelOne. “Neue Technologien verändern die Oberfläche, die

von Angreifern ausgenutzt werden kann. Von Endpunkten und IoT-Geräten am Rand,

über Server und virtuelle Maschinen in Rechenzentren bis hin zu

containerisierten Cloud-Workloads – Singularity hält das Versprechen einer

konkurrenzlosen Produktinnovation ein.”

SentinelOne ist das erste Sicherheitsangebot, das von einem Cloud-nativen und

dennoch autonomen Schutz zu einer vollständigen Cyber-Sicherheitsplattform

erweitert wird, und das erste, das IoT und CWPP in eine XDR-Plattform

integriert. Singularity bietet eine einfach zu verwaltende Plattform, die im

Kontext aller Assets des Unternehmens verhindert, erkennt, reagiert und jagt, so

dass Unternehmen unbekannte Bedrohungen kontrollieren können. Es ist die einzige

Plattform mit KI, die Threat Hunting und Sichtbarkeit auf jedem Gerät, ob

virtuell oder physisch, vor Ort oder in der Cloud, bietet.

Endpoint Protection (EPP)

Die EPP von SentinelOne bietet die Verhinderung von Angriffen über alle

wichtigen Vektoren, schnelle Beseitigung von Bedrohungen mit vollautomatischen,

richtliniengesteuerten Reaktionsmöglichkeiten und Transparenz der

Endpunktumgebung mit Vollkontext- und Echtzeit-Forensik. Die mehrfach

patentierten KI-Algorithmen schützen vor den verschiedensten Bedrohungsvektoren

– und beheben diese automatisch, ohne auf Konnektivität, Cloud-Latenz und

menschliches Eingreifen angewiesen zu sein.

Endpoint Detection & Response (EDR)

Die ActiveEDR ermöglicht es Sicherheitsteams, die Geschichte und die Ursachen

der Bedrohung zu verstehen und zu reagieren. Das Deep Visibility Threat

Hunting-Modul bietet einen vorindizierten und kontextbasierten Ansatz zur

Bedrohungssuche über den verschlüsselten und unverschlüsselten Datenverkehr

hinweg.

IoT Discovery & Control

SentinelOne Ranger verstärkt die geschützten Geräte mit IoT-Erkennungs- und

Segmentierungsfunktionen. Ranger erkennt nicht nur Rogue- und Smart-Geräte,

sondern auch Segmente für die IoT-Steuerung. IoT-Daten werden in Singularity

integriert, um die Suche nach Bedrohungen zu erleichtern und zu

kontextualisieren.

Container Workload Protection

Die Cloud-native Workload Protection wird durch eine patentierte

verhaltensbasierte KI und autonome Reaktionsfähigkeiten unterstützt. Sie wird

auf allen Linux-Plattformen, physischen und virtuellen Umgebungen, nativen

Cloud-Workloads und Kubernetes-Containern unterstützt.

