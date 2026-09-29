Wer heute im Internet gefunden werden will, kommt an einer Frage nicht vorbei: Wie verändern KI-gestützte Suchfunktionen wie AI Overviews und der Google KI-Modus die eigene Sichtbarkeit? Die Karlsruher Digitalagentur formativ.net gibt in einem aktuellen Fachbeitrag Antworten und warnt zugleich vor teuren Fehlinvestitionen in vermeintliche KI-SEO-Tricks.

Keine Sonderdisziplin namens KI-SEO

Verschiedene Dienstleister versprechen aktuell bessere Sichtbarkeit in KI-Suchen, etwa durch eine eigens angelegte Datei „llms.txt”, durch das Zerlegen von Texten in kleine Antwortblöcke oder durch neues Schema-Markup. Es gilt jedoch: Für Google gibt es keine magische Sonderoptimierung für die KI-Suche. AI Overviews und der KI-Modus greifen auf denselben Suchindex sowie dieselben Ranking- und Qualitätssysteme zurück wie die klassische Google-Suche.

„SEO und KI-Suche gehören zusammen. Unternehmen brauchen keine zweite, vollständig getrennte Disziplin“, so die Einschätzung von Holger Rückert, SEO-Experte und Geschäftsführer von formativ.net. Entscheidend bleibt, dass eine Seite auffindbar, indexierbar und inhaltlich substanziell ist. Erst dann kann sie überhaupt als Quelle in einer KI-generierten Antwort erscheinen. Eine Garantie darauf gibt es nicht.

Vier Grundlagen entscheiden über Sichtbarkeit

Der Fachbeitrag von formativ.net benennt vier Faktoren, die unverändert über die Sichtbarkeit einer Website entscheiden: eine eindeutige Suchintention je Seite, eigenständiger Nutzwert durch Erfahrung und konkrete Beispiele, technische Erreichbarkeit für Suchmaschinen sowie erkennbare Vertrauenssignale wie Reputation, Aktualität und Quellenangaben.

Google selbst betont für die generative Suche zusätzlich Inhalte mit eigener Perspektive und Fachwissen. Reine Zusammenfassungen bereits bekannter Informationen reichen nicht mehr aus.

Warnung vor unbelegten Versprechen

Der Beitrag rät Unternehmen ausdrücklich zur Vorsicht bei Angeboten, die eine Platzierung oder Zitierung in KI-Antworten garantieren, geheime Ranking-Faktoren versprechen oder llms.txt als Rankinghebel für Google verkaufen. Google weist selbst darauf hin, dass Drittanbieter keinen privilegierten Zugriff auf interne Rankingdaten haben. Eine garantierte Sichtbarkeit in KI-Suchergebnissen kann daher niemand seriös zusichern.

Ein 90-Tage-Plan für die Praxis

Kern des Fachbeitrags ist ein konkreter Stufenplan für Unternehmen, mit dem sie in die praktische Umsetzung kommen:

In den ersten Tagen klären Verantwortliche Ziele und Ausgangswerte, etwa über die Google Search Console.

Es folgen die Beseitigung technischer Hindernisse wie fehlerhafter Indexierung oder falscher Weiterleitungen, die inhaltliche Überarbeitung geschäftsrelevanter Seiten sowie abschließend die Erfolgsmessung und die Verstetigung der redaktionellen Prozesse.

Der vollständige Fachbeitrag „SEO und KI-Suche 2026/2027: Was Unternehmen jetzt wirklich für Sichtbarkeit tun sollten“ steht online unter formativ.net/blog/seo-ki-suche bereit.

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