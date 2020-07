Serbiendeutsche 2020 – Eine Bestandsaufnahme

Eine pragmatische Politik stärkt überall in Europa den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Buch “Serbiendeutsche 2020” von Dr. Frank Wolfram Wagner gibt Beispiele für die Wirksamkeit dieser These aus der deutschen Kommunalpolitik sowie dem “Burgenländer Weg” der SPÖ in Österreich. Im Blick auf Serbien tritt der Autor für eine aktivierende Politik aus Deutschland für die deutsche Minderheit in Serbien ein und wirft ebenso einen vergleichenden Blick auf die deutschen Minderheiten in Rumänien, Slowenien und Ungarn.

Im qualitativen Interviewteil berichtet Dubravko Mandic, wie in den Tagen vor Kriegsbeginn die Nervosität in Sarajevo stieg und wie eine Spezialeinheit der Bosnier sich über Nacht teilte. Mara Perica berichtet in “Serbiendeutsche 2020”, wie sich jugoslawische Gastarbeiter in der BRD alle als Bürger Jugoslawiens verstanden und gut miteinander auskamen. Hans Hermsen berichtet über die Positionierung von DKP und MSB-Spartakus in den 1970er Jahren hinsichtlich der Einheit und Blockfreiheit Jugoslawiens. Das Buch ist dem im Jahr 1994 verstorbenen Hamburger Historiker Klaus-Detlev Grothusen gewidmet, der bis 1994 Vorsitzender des Südosteuropaarbeitskreises der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) war.

"Serbiendeutsche 2020″ von Dr. Frank Wolfram Wagner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06381-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags" und Publikations"Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self"Publishing"Dienstleister anbietet.

