service94 GmbH bietet seinen FundraiserInnen wöchentlich Covid-Tests an

Seriöses und sicheres Fundraising ist jetzt in Zeiten der andauernden Corona-Epidemie und der dadurch stark gestiegenen Belastungen für die Hilfs- und Rettungsorganisationen besonders wichtig. Dabei gelten natürlich auch an den Informationsständen die bundesweiten Hygienestandards zur Eindämmung des Virus. Zudem werden die MitarbeiterInnen der Fundraisingagentur service94 GmbH aus Burgwedel wöchentlich auf Covid getestet. Damit gehört das Unternehmen zu den Vorreitern in Deutschland.

Im Rahmen des Bund-Länder-Gipfels hatten die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten die Unternehmen von der Testpflicht verschont. Inzwischen aber haben die führenden Wirtschaftsverbände eine gemeinsame Erklärung zu den Testangeboten veröffentlicht, in der sie an die Unternehmen appellieren, ihren Beschäftigten Selbsttests und wo dies möglich ist, Schnelltests anzubieten. Nur knapp ein Fünftel der Unternehmen in Deutschland bietet einer Umfrage zufolge Beschäftigten regelmäßig Corona-Tests an. Weitere 28 Prozent wollen dies nach eigenen Angaben in Kürze tun. Das geht aus der Erhebung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags hervor. Je größer die Unternehmen, desto häufiger gebe es schon Teststrategien oder entsprechende Pläne.

Die service94 GmbH hat als verantwortungsvoller Arbeitgeber schnell reagiert und bereits sehr früh kostenlose Tests für alle Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Die wöchentliche Testung führt zu einer zusätzlichen Sicherheit für alle MitarbeiterInnen bei der Fundraisingagentur. Gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der professionellen Fundraisingagenturen wie der service94 GmbH sind besonders geschult und trainiert auf die neuen Hygiene-Regeln. Die Mitarbeiter haben an ihren Informationsständen deshalb alles dabei: Schutzmasken, Tücher, Einmalhandschuhe, verpackte Kugelschreiber und Händedesinfektion.

Die service94-MitarbeiterInnen unterstreichen damit erneut, dass jede Herausforderung ein Ansporn für noch intensivere Arbeit im Auftrag der Hilfsorganisationen ist. Viele Organisationen setzen auch deshalb seit Jahren auf professionelles Fundraising, das für eine langfristige Absicherung bei finanziellen Extremsituationen sorgt. Keine der großen Non-Profit-Organisationen in Deutschland kann um langfristig geplante Projekte nicht zu gefährden heute auf die professionelle Werbung von Mitgliedern oder Spendern verzichten. Gerade jetzt in den Krisenzeiten zeigte sich, dass diese Organisationen besonders gut vorbereitet waren, um vom Virus betroffenen oder gefährdeten Menschen zu helfen und sie zu unterstützen.

Besonders der Einsatz externen Dienstleister wie der service94 GmbH aus Burgwedel bei Hannover ist zur langfristigen Absicherung der Spendeneinnahmen gefragt. Auch die Organisationen bestätigen die wachsende Bedeutung, da durch den Einsatz des Dialog-Marketings mögliche Spender und Mitglieder kontinuierlich angesprochen werden. Durch den Einsatz einer transparenten und seriösen Mitgliederwerbung an Informationsständen lässt sich nach Erfahrungen der service94 GmbH eine präzise Vorausplanung für Organisationen in den Budgets einbauen. In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien in Deutschland wurde die service94 GmbH als einzige auf Fundraising spezialisierte Agentur mit dem Prädikat „Deutschlands Beste“ ausgezeichnet.