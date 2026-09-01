SEVEST erwirbt Mehrheitsbeteiligung an IBG HydroTech

Die SEVEST Management GmbH („SEVEST“) und die IBG HydroTech GmbH („IBG“) gehen vor dem Hintergrund einer langfristig angelegten Nachfolgelösung eine strategische Partnerschaft ein.

Im Zuge dessen hat SEVEST unter der Leitung seines Gründungspartners Philipp Haindl mit Wirkung zum heutigen Tag eine Mehrheitsbeteiligung an IBG erworben. Der langjährige Eigentümer und Geschäftsführer Norbert Olbrich bleibt mit einem wesentlichen Anteil am Unternehmen beteiligt und wird seine Tätigkeit als Geschäftsführer auch künftig fortführen.

Marktführender Anbieter von Systemen zur grabenlosen Trinkwasser-Rohrsanierung mit globalem Kundenstamm

IBG wurde 1996 gegründet und ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Komponenten und Systemen für die grabenlose Sanierung und Reinigung von Trinkwasserdruckleitungen und Abwasserrohren spezialisiert. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich das Unternehmen eine starke internationale Marktposition aufgebaut und verkauft seine Lösungen und Systeme weltweit.

Die Lösungen von IBG verbinden tiefgehende technologische Kompetenz mit einem langjährigen Anspruch an Qualität „Made in Germany“ und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Dadurch hat sich das Unternehmen als verlässlicher Partner für Betreiber von Trinkwasserinfrastrukturen weltweit etabliert.

Die Beteiligung von SEVEST unterstützt IBG beim Eintritt in die nächste Wachstumsphase. Ziel ist es, den technologischen Vorsprung und die starke Marktposition des Unternehmens weiter auszubauen und IBG so aufzustellen, dass die dynamisch wachsende internationale Nachfrage nach Lösungen für die grabenlose Sanierung von Trinkwasserdruckleitungen bedient werden kann.

Philipp Haindl, Gründungspartner von SEVEST, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, IBG im Portfolio von SEVEST begrüßen zu dürfen. IBG ist ein herausragendes Beispiel für einen technologiegetriebenen Hidden Champion. Über drei Jahrzehnte hat sich das Unternehmen zu einem weltweit anerkannten Anbieter im Bereich der grabenlosen Rohrsanierung entwickelt. Der globale Markt für grabenlose Rohrsanierung verzeichnet ein starkes strukturelles Wachstum. Wesentliche Treiber sind die alternde Wasser- und Abwasserinfrastruktur sowie steigende regulatorische Anforderungen weltweit. Wir sehen erhebliches Potenzial, diese Marktdynamik gemeinsam mit dem Management für die weitere Entwicklung von IBG zu nutzen.“

Norbert Olbrich, Geschäftsführer von IBG, ergänzt: „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dieser Partnerschaft das volle Potenzial von IBG ausschöpfen können. Gleichzeitig bleiben die Werte sowie die vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Kunden und Geschäftspartnern erhalten, die unser Unternehmen von Beginn an geprägt haben.“

Die bestehende Geschäftsführung wird in ihrer Funktion verbleiben und gemeinsam mit SEVEST die nächste Wachstumsphase des Unternehmens vorantreiben. Die bewährte Geschäftsstrategie von IBG sowie die vertrauensvollen und langfristigen Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern bleiben dabei bestehen.

Zur Unterstützung des weiteren Wachstums wird SEVEST eng mit dem Management von IBG zusammenarbeiten, um die operativen Fähigkeiten des Unternehmens gezielt zu stärken. Im Mittelpunkt steht insbesondere die Weiterentwicklung des Vertriebs sowie die operative Skalierung des Unternehmens.

Integrierter Ansatz der Investment- und Value-Creation-Teams

Die erfolgreiche Transaktion wurde von den beiden Gründungspartnern Philipp Haindl und David Lisewski geleitet und umgesetzt. Gründungspartner Marco Pagacz fokussierte sich gemeinsam mit dem Value-Creation-Team unmittelbar nach Beginn des Transaktionsprozesses auf die Ausarbeitung der Wachstumsstrategie. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Umsetzung der Investition ist der integrierte Ansatz der Investment- und Value-Creation-Teams, der eine schnelle und zugleich umfassende Due-Diligence-Prüfung in enger Zusammenarbeit mit dem Management ermöglicht hat.

Über IBG HydroTech GmbH

Die 1996 gegründete IBG HydroTech GmbH mit Sitz in Alzenau ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb ganzheitlicher Systeme für die grabenlose Sanierung und Reinigung von Trinkwasser- und Abwassernetzen spezialisiert. Das Unternehmen verbindet drei Jahrzehnte technischer Expertise mit einem klaren Bekenntnis zu Qualität und langfristigen Kundenpartnerschaften.

SEVEST ist eine auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit dem Branchenschwerpunkt Advanced Industrials. Durch unseren unternehmerisch-familiären Hintergrund, langjährigen Track-Record als Mittelstandsinvestor sowie aktiven operativen Wertsteigerungsansatz unterstützen wir unsere Portfoliounternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspotenziale.