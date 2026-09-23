SEVEST-Portfoliounternehmen Sauter Gruppe erwirbt Kurt Kauffmann Technische Federn

Die Sauter Gruppe, ein Portfoliounternehmen eines von der SEVEST Management GmbH („SEVEST“) beratenen Funds, hat die Kurt Kauffmann Technische Federn mit ihren Gesellschaften und Standorten in Deutschland und Ungarn erworben. Mit diesem Schritt führt die Sauter Gruppe die Kompetenzen beider Unternehmen zusammen und schafft eine langfristige Grundlage für die weitere Entwicklung des gemeinsamen Geschäfts.

Führender Anbieter kundenspezifischer technischer Federlösungen

Die Sauter Gruppe blickt auf mehr als 90 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion kundenspezifischer technischer Federlösungen zurück. Zu ihr gehören die Heinrich Sauter Fabrik technischer Federn GmbH mit den Werken in Furtwangen und Singen sowie die Schlenker Federn GmbH in Villingen-Schwenningen. Das Leistungsspektrum umfasst Druck-, Zug- und Schenkelfedern sowie Drahtbiegeteile.

Die Kurt Kauffmann Technische Federn blickt auf eine mehr als fünfzigjährige Unternehmensgeschichte zurück. Das Unternehmen wurde 1973 durch Kurt Kauffmann gegründet und verfügt über Produktions- und Entwicklungsstätten in Weinstadt-Beutelsbach sowie in Nyúl, Ungarn. Kauffmann Federn entwickelt und fertigt unter anderem Druck-, Zug-, Ventil-, Schenkel- und Wellfedern sowie Drahtbiegeteile.

„Mit Kauffmann gewinnen wir ein technologisch führendes Unternehmen, das unsere Gruppe hervorragend ergänzt“, sagt Lucas Kinkel, CEO der Sauter Gruppe. „Beide Unternehmen stehen für hohe technische Kompetenz und Qualität. Zugleich setzen sie unterschiedliche technologische Schwerpunkte, deren Verbindung unsere gemeinsame Entwicklung stärkt. Besonders freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit der hoch qualifizierten und engagierten Belegschaft von Kauffmann, die in gleicher Weise wie die Mitarbeitenden der Sauter Gruppe entscheidend zum Erfolg des Unternehmens beiträgt.“

Strategische Partnerschaft zur Erschließung von Wachstumspotenzialen

Der Zusammenschluss erweitert die gemeinsamen Möglichkeiten in der Entwicklung und Fertigung technischer Federn, Drahtbiegeteile und Komponenten für die diversen Kundenindustrien und stärkt die operative Aufstellung an den Standorten in Deutschland und Ungarn. Durch die gebündelten Kompetenzen können die Unternehmen ihre bestehenden Kunden künftig noch besser beraten und beliefern. Zugleich eröffnet der Zusammenschluss Potenziale für die Erschließung weiterer Märkte und für eine noch umfassendere Betreuung der Kunden. Ziel ist es, die jeweiligen Stärken sinnvoll zu verbinden, Kompetenzen weiterzuentwickeln und die Leistungsfähigkeit nachhaltig zu sichern.

Mit dem Erwerb der Kurt Kauffmann Technische Federn baut die Sauter Gruppe ihre starke Marktstellung weiter aus und gehört nun zu den Top 5-Federnherstellern in Deutschland.

Marco Pagacz, Gründungspartner von SEVEST, ergänzt: „Die Übernahme von Kauffmann durch die Sauter Gruppe ist ein weiterer wichtiger Schritt in der strategischen Entwicklung unseres Portfoliounternehmens. Durch die Zusammenführung zweier technologisch starker Unternehmen schaffen wir eine breitere Kompetenz- und Produktbasis sowie zusätzliche operative Stärke. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeitenden beider Unternehmen substanziellen Mehrwert schafft und die Wettbewerbsposition der Sauter Gruppe nachhaltig stärkt.“

„Mit der Sauter Gruppe haben wir eine langfristig ausgerichtete Nachfolgeregelung für Kauffmann gefunden“, erklärt Werner Kauffmann, geschäftsführender Gesellschafter der Kurt Kauffmann Technische Federn GmbH & Co. KG. „Sie stärkt unsere Position im Markt. Gemeinsam mit der Sauter Gruppe und SEVEST verfügen wir über ein starkes Fundament und tatkräftige Unterstützung, um unseren Wachstumskurs fortzusetzen.“

SEVEST ist eine auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit dem Branchenschwerpunkt Advanced Industrials. Durch unseren unternehmerisch-familiären Hintergrund, langjährigen Track-Record als Mittelstandsinvestor sowie aktiven operativen Wertsteigerungsansatz unterstützen wir unsere Portfoliounternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspotenziale.