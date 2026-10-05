Sibanye-Stillwater stärkt Bilanz und Dividende, Hannan Metals schärft die nächsten Ziele in Schweden und Peru!

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ANZEIGE/WERBUNG – Bezahlte Marketingmitteilung im Auftrag von Sibanye Stillwater Limited und Hannan Metals Limited. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Emittenten entgeltliche IR-/Marketingverträge und vergütet die JS Research GmbH unabhängig von Kursentwicklung oder Veröffentlichungserfolg . Autor: Jörg Schulte. Ersteller und Herausgeber: JS Research GmbH . Verbreitung: JS Research GmbH . Erstveröffentlichung: 5. Oktober 2026, 5:30 Uhr, Europe/Berlin .

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold, Kupfer und Platingruppenmetalle erzählen drei unterschiedliche Marktgeschichten. Der World Gold Council zeigt in aktuellen Fallstudien, dass einzelne Pensionsfonds Gold als strategischen Diversifikator einsetzen. Die zugrunde liegende Auswertung beschreibt in starken Aktienmarktstressphasen eine historisch niedrige bis negative Korrelation zu Aktien. Das spricht für eine mögliche Portfoliorolle, nicht für einen sicheren Goldpreisanstieg.

Bei Kupfer verweist die Internationale Energieagentur auf Nachfrage aus Stromnetzen, Elektrofahrzeugen, Bau, Industrie und Rechenzentren. Auf Basis der aktuellen Projektpipeline hält sie bis 2035 eine Angebotslücke von 30 % für möglich. Strukturelle Nachfrage trifft damit auf lange Projektlaufzeiten und erhebliche Ausführungsrisiken.

Für Platin prognostiziert der World Platinum Investment Council für 2026 einen Überschuss von 265.000 Unzen. Hinter dem Jahreswert stehen jedoch zwei gegenläufige Halbjahre: einem Überschuss von 548.000 Unzen im ersten Halbjahr soll nach der WPIC-Prognose ein Defizit von 283.000 Unzen im zweiten Halbjahr folgen. Die Prognose hängt wesentlich von Investitionsflüssen, Nachfrage und Angebotsannahmen ab.

Damit entsteht eine Mehrmetalle-These mit zwei sehr verschiedenen Profilen: Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) liefert Produktion, Recycling und Cashflow. Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) hingegen bietet frühe Exploration. Diversifikation kann jedoch Schwankungen abfedern…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

• World Gold Council, Gold in Pension Funds: Case studies, 1. Oktober 2026 – Direktlink

• International Energy Agency, Copper prices have hit record highs, but smelters face mounting strategic pressures, 2. März 2026 – Direktlink

• World Platinum Investment Council, Platinum Quarterly Q2 2026, 9. September 2026 – Direktlink

• Sibanye-Stillwater, Operating and financial results for the six months ended 30 June 2026, 1. September 2026 – Direktlink

• Sibanye-Stillwater, Tarifvereinbarung East Boulder, 30. September 2026 – Direktlink

• Sibanye-Stillwater, Stimmrechtsmeldung BlackRock, 2. Juni 2026 – Direktlink

• Sibanye-Stillwater, Stimmrechtsmeldung UBS, 22. Juli 2026 – Direktlink

• Sibanye-Stillwater, Stimmrechtsmeldung UBS, 18. September 2026 – Direktlink

• Sibanye-Stillwater, Stimmrechtsmeldung JPMorgan Chase, 28. September 2026 – Direktlink

• Sibanye-Stillwater, Section-189A-Konsultationen zur Restrukturierung des Kwezi-Schachts, 8. September 2026 – Direktlink

• Hannan Metals, ‚Stavaträsk maiden drilling results ST2601 to ST2605, 13. August 2026 – Direktlink

• Hannan Metals, final ‚Stavaträsk results ST2606 and ST2607, 31. August 2026 – Direktlink

• Hannan Metals, completion of the ‚Stavaträsk IP survey, 10. September 2026 – Direktlink

• Hannan Metals, Previsto gold breccia extended to 410 metres, 1. Oktober 2026 – Direktlink

• BaFin, Liste institutsunabhängiger Ersteller und Weitergeber; JS Research GmbH ist aufgeführt, Liste abgerufen am 2. Oktober 2026 – Direktlink

• JS Research GmbH, Impressum, abgerufen am 2. Oktober 2026 – Direktlink

• JS Research GmbH, Disclaimer und AGB, abgerufen am 2. Oktober 2026 – Direktlink

Bild- und Grafiknachweise: Korrelationsgrafik – World Gold Council, 1. Oktober 2026. Sibanye-Logo und Kennzahlengrafiken – Sibanye-Stillwater, H1-2026-Bericht vom 1. September 2026. Hannan-Logo, Kernfotos und Probe 17796 – Hannan Metals, Meldungen vom 13. und 31. August sowie 1. Oktober 2026. Die Übersicht zu ST2606/ST2607 wurde redaktionell und KI-gestützt aus den Hannan-Daten erstellt und gegen die Primärquelle geprüft. Introbild: stock.adobe.com; red-uniformed-supervisor-overseeing-mining-machinery-operation-red-uniformed-supervisor-overseeing-mining-machinery-operation-i;

Methodik und Prüfungstiefe

Die Darstellung beruht auf einer qualitativen redaktionellen Auswertung öffentlich zugänglicher Primärquellen. Tatsachen, unternehmenseigene Kennzahlen, Ziele, Prognosen und redaktionelle Einordnung wurden voneinander getrennt. Es wurden kein Kursmodell, kein Kursziel und keine Einstufung wie Kaufen, Halten oder Verkaufen erstellt. JS Research hat weder eine eigene Ressourcenschätzung noch eine unabhängige Bohrdaten-, Metallurgie-, Machbarkeits-, Rechts- oder Unternehmensprüfung vorgenommen. Die technischen Hannan-Meldungen wurden nach Unternehmensangaben von Michael Hudson, FAusIMM und Qualified Person nach NI 43-101, geprüft; JS Research und der Autor handeln nicht als Qualified Person. Der Beitrag wurde dem Management von Sibanye-Stillwater und Hannan Metals nicht zur Prüfung oder Freigabe vorgelegt. Daten- und Prüfstand ist der 2. Oktober 2026. Eine routinemäßige Aktualisierung ist nicht vorgesehen; zwingende Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt.

Rechtliche Hinweise, Interessenkonflikte, Risiken und Haftungsausschluss

Art des Beitrags

Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung und ein werblicher Promotiontext im Auftrag von Sibanye Stillwater Limited und Hannan Metals Limited. Sie ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung, keine individuelle Anlageempfehlung, kein Wertpapierprospekt und weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Aktien, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten. Der Artikel wurde den Unternehmen nicht zur Prüfung und Freigabe vorgelegt.

Ersteller, Herausgeber, Verbreiter und Verantwortung

Autor ist Jörg Schulte. Ersteller und Herausgeber ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch ihren Geschäftsführer Jörg Schulte. Verbreitet wird der Beitrag durch die JS Research GmbH sowie durch die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, über PresseBox, Portal der Wirtschaft und weitere. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte unter derselben Anschrift.

Auftrag, Vergütung und wirtschaftliche Beziehungen

Auftraggeber sind Sibanye Stillwater Limited und Hannan Metals Limited. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Emittenten entgeltliche IR-/Marketingverträge und ist Vergütungsschuldnerin gegenüber der JS Research GmbH für Erstellung und Verbreitung dieses Beitrags. Die Vergütung der JS Research GmbH ist nicht von Kursentwicklung, Transaktionen oder Veröffentlichungserfolg abhängig. Aus Auftrag und Vergütung entstehen wesentliche wirtschaftliche Interessenkonflikte, die Auswahl, Gewichtung und positive Akzentuierung des Inhalts beeinflussen können. Der Beitrag wurde dem Management der Emittenten nicht zur Prüfung oder Freigabe vorgelegt.

Positionen und weitere Interessenkonflikte

Sibanye-Stillwater: Zur Veröffentlichungszeit halten weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH oder SRC swiss resource capital AG Aktien dieses Emittenten. Für diese drei Personen beziehungsweise Gesellschaften bestehen außerdem keine Optionen, Warrants, Zertifikate, CFDs, Swaps, sonstigen Derivate oder direkten beziehungsweise indirekten Shortpositionen in Bezug auf Sibanye-Stillwater. Damit besteht auch keine Netto-Long-Position von mindestens 0,5 % des ausgegebenen Aktienkapitals.

Hannan Metals: Zur Veröffentlichungszeit halten weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH oder SRC swiss resource capital AG Aktien dieses Emittenten. Für diese drei Personen beziehungsweise Gesellschaften bestehen außerdem keine Optionen, Warrants, Zertifikate, CFDs, Swaps, sonstigen Derivate oder direkten beziehungsweise indirekten Shortpositionen in Bezug auf Hannan Metals. Damit besteht auch keine Netto-Long-Position von mindestens 0,5 % des ausgegebenen Aktienkapitals.

Außer den offengelegten IR-/Marketingverträgen und der Vergütung über SRC bestehen keine Market-Making-, Investmentbanking- oder sonstigen wirtschaftlichen Beziehungen zu einem der beiden Emittenten. Weder Sibanye Stillwater Limited noch Hannan Metals Limited hält mindestens 5 % an der JS Research GmbH oder an SRC. Positionen und Beziehungen können sich nach dem Redaktionsstand ändern, maßgeblich ist die Offenlegung zu diesem Zeitpunkt.

Quellen, technische Prüfung und Kennzahlen

Die Angaben beruhen auf den im Quellenblock genannten Unternehmensmeldungen, Finanzberichten, regulatorischen Veröffentlichungen und Branchenquellen. JS Research hat Bohrkerne, Proben, Labordaten, geologische Modelle, metallurgische Annahmen, Mineralressourcen, Mineralreserven und Projektstudien nicht unabhängig geprüft und keine eigene Qualified Person beauftragt. Unternehmensangaben, historische Daten, Ziele und Zeitpläne sind keine Garantien. Bereinigtes EBITDA, AISC, normalisierter Gewinn und notionaler freier Cashflow können Nicht-IFRS-Kennzahlen sein; sie sind nicht standardisiert und müssen zusammen mit den Definitionen und Überleitungen der Originalberichte gelesen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen und besondere Risiken

Aussagen zu Produktion, Kosten, Dividenden, Cashflow, Metallpreisen, Mechanisierung, Finanzierung, Genehmigungen, Bohrprogrammen, Ressourcen, Reserven, Bau und Inbetriebnahme sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Annahmen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Bei Sibanye-Stillwater bestehen insbesondere Risiken aus Metallpreis- und Wechselkursschwankungen, Minensicherheit, Kosteninflation, Arbeitskonflikten und Restrukturierungen, insbesondere am Kwezi-Schacht, technischen und metallurgischen Problemen, der Umsetzung der US-Mechanisierung, der Verfügbarkeit von Recyclingmaterial, Verschuldung und Refinanzierung sowie Bau und Hochlauf von Keliber in einem volatilen Lithiummarkt.

Hannan Metals befindet sich in einem frühen Explorationsstadium. Für ‚Stavaträsk und Previsto bestehen keine Mineralressourcen oder Mineralreserven nach NI 43-101. Bohrlochlängen sind nicht zwingend wahre Mächtigkeiten; Oberflächen-, Gesteins- und Panelproben können selektiv und nicht repräsentativ sein. Es bestehen erhebliche Risiken aus Geologie, Metallurgie, Exploration, Genehmigungen, Umwelt- und Sozialauflagen, Beziehungen zu lokalen und indigenen Gemeinschaften, Finanzierung und Verwässerung, Infrastruktur, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in Peru und Schweden sowie Verzögerung oder vollständigem Ausbleiben von Ressourcen, Produktion und Cashflow. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Regulatorische Einordnung

Die JS Research GmbH ist in der von der BaFin veröffentlichten Liste institutsunabhängiger Ersteller beziehungsweise Weitergeber von Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen aufgeführt. Eine Anzeige nach § 86 WpHG ist keine Erlaubnis, Zulassung, Prüfung oder Billigung dieses konkreten Beitrags durch die BaFin. Soweit der Inhalt rechtlich als Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung einzuordnen ist, gelten die einschlägigen Anforderungen aus Art. 20 MAR, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 sowie §§ 85 und 86 WpHG. Dieser Beitrag wurde weder von BaFin, BCSC, TSX Venture Exchange, SEC, JSE, NYSE noch einer anderen Behörde oder Börse geprüft oder gebilligt; eine solche Billigung wird nicht behauptet.

Richtigkeit, Haftung und externe Links

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Keine Beratung und Aktualisierung

Zwischen Leser und Autor, JS Research oder SRC entsteht kein Beratungsvertrag. Anlageentscheidungen dürfen nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden. Leser sollten Originalunterlagen prüfen und bei Bedarf unabhängige, zugelassene Finanz-, Rechts- und Steuerberatung einholen. Eine routinemäßige Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht geschuldet; zwingende gesetzliche Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt.

Verbreitung und Rechtsordnungen

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