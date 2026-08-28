Sicher für SoftPOS

Mit der neuesten Produktentwicklung setzt Sunmi erneut ein klares Zeichen für Innovation und Praxistauglichkeit im modernen Kassenumfeld. Für die Kassensysteme T3, T3 80mm sowie D3 Pro wurde ein neuer Adapter veröffentlicht, der das Sunmi CPad Tablet als vollwertige Kundenanzeige nutzbar macht. Was zunächst wie ein klassisches Hardware?Upgrade klingt, ist in Wahrheit ein entscheidender technologischer Schritt: Die Lösung beseitigt ein zentrales Problem, das viele Händler bei elektronischen SoftPOS?Zahlungen kennen – die Ablehnung von Transaktionen durch Zahlungsdienstleister, wenn externe NFC?Leser angebunden sind.

Der Kern des Fortschritts liegt in der Architektur des CPad. Während herkömmliche Kundenanzeigen oder externe Terminals Daten zur Zahlungsabwicklung an das Kassensystem übertragen, arbeitet das CPad vollständig autark. Die Zahlung wird direkt auf dem Gerät verarbeitet, inklusive Zertifizierung und Sicherheitsprüfung. Das bedeutet: Keine Weiterleitung sensibler Daten, keine Abhängigkeit von externen NFC?Modulen und vor allem keine Ablehnung durch SoftPOS?Provider, die externe Leser aus Sicherheitsgründen blockieren. Händler profitieren damit von einer stabilen, zuverlässigen und durchgängig zertifizierten Zahlungsstrecke – ein enormer Vorteil in Zeiten wachsender regulatorischer Anforderungen und steigender Erwartungen an die Checkout?Performance.

Für Sunmi ist diese Lösung ein weiterer Baustein in einem Ökosystem, das konsequent auf Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Flexibilität ausgelegt ist. Die Kombination aus leistungsstarken Kassensystemen und dem intelligenten CPad schafft ein harmonisches Zusammenspiel, das sowohl die Kundenerfahrung verbessert als auch die technische Komplexität für Händler reduziert. Die Integration erfolgt nahtlos, die Bedienung bleibt intuitiv, und die Investition zahlt sich unmittelbar durch weniger Abbrüche, höhere Akzeptanz und eine modernere Präsentation am Point of Sale aus.

Als offizieller Distributor für den deutschsprachigen Raum begleiten wir bei PULSA diese Entwicklung mit großer Überzeugung. Wir unterstützen Händler und Partner dabei, die neuen Möglichkeiten optimal zu nutzen, beraten bei der Integration und sorgen für eine reibungslose Bereitstellung der Sunmi?Hardware. Mit unserer langjährigen Erfahrung im POS?Umfeld und der engen Zusammenarbeit mit Sunmi stellen wir sicher, dass Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz von dieser innovativen Lösung maximal profitieren. Sunmi setzt neue Standards – und wir sorgen dafür, dass sie im Markt ankommen.

PULSA.DE: Sunmi CPad SoftPOS Adapter