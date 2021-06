Sichere Kommunikation mit Kunden! Mit S+P Seminare

Sales Profis erreichen ihre Ziele mit agilen Verhandlungsstrategien leichter. Agile Vertriebsprofis stellen den Kundennutzen immer heraus und verfügen über ein fundiertes Verständnis von Marktbearbeitung, Vertriebsaktivitäten sowie vorgegebenen Vertriebszielen. Agile Verhandlungsstrategien helfen Dir Deine Vertriebsziele zu erreichen.

Baue Deine agile Verhandlungsstrategie auf. Mit Seminare Vertrieb erhältst Du agile Techniken für das Beratungs- und Kundengespräche. ZOPA, BATNA & Co.: Die neuesten Techniken für agiles Verhandeln mit Einkäufern. Pay per Use + Pay as you go: Nutze die neuesten Preismodell für Dein Kundengespräch.

Seminare Vertrieb online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

Gestalte den digitalen Umbruch im Vertrieb mit agilen Verhandlungstechniken:

Weg von allzu starren Planungsstrukturen und hin zu agilen Verhandlungszielen ist der Erfolgs-Schlüssel für den digitalen Umbruch im Vertrieb. Verhandle weniger an einem Stück. Nutze gezielt hybride Verhandlungsstrategien und Vorabklärungen per Telefon und per Mail. Mit Seminare Vertrieb erfährst Du alles über die neuesten Agilitätstechniken für Deinen Verhandlungserfolg. Hierzu zählen u.a. der gezielte Beziehungsaufbau aus der Distanz, Anker-Effekte und Schlagfertigkeit am Telefon.

Sachorientiertes Verhandeln mit dem Harvard-Konzept – wie funktioniert das? Du erhältst das notwendige Rüstzeug um als Vertriebler hart in der Sache, aber weich gegenüber der Person gewinnbringend verhandeln zu können.

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen findest Du direkt hier.

Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100