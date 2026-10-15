Sicherheitslücken schließen, bevor Angreifer sie ausnutzen: Enginsight automatisiert das Patch-Management

Ein Update ist verfügbar – aber noch nicht installiert. Genau darin liegt eines der häufigsten vermeidbaren Risiken in der IT-Sicherheit. Denn zwischen der Veröffentlichung eines Sicherheitsupdates und seiner tatsächlichen Installation kann wertvolle Zeit vergehen. Zeit, in der Angreifer bekannte Schwachstellen gezielt ausnutzen können.

Mit Enginsight können Unternehmen ihr Patch-Management automatisieren und verfügbare Software-Updates systematisch in ihre Sicherheitsprozesse einbinden. Im Fokus stehen dabei ein kontinuierliches Schwachstellenmanagement und Automated Patching: Ziel ist es, notwendige Aktualisierungen effizienter bereitzustellen, manuelle Arbeit zu reduzieren und die Zeit zwischen dem Bekanntwerden einer Schwachstelle und ihrer Behebung zu verkürzen.

„Eine bekannte Sicherheitslücke wird nicht dadurch ungefährlich, dass ein Update verfügbar ist. Entscheidend ist, dass die Aktualisierung rechtzeitig auf den betroffenen Systemen ankommt. Je länger ungepatchte Schwachstellen bestehen bleiben, desto mehr Zeit haben Angreifer, sie auszunutzen“, sagt Christian Degold, IT Security Consultant bei AERAsec.

Automatisierung hilft dabei, den Überblick über ausstehende Updates zu behalten und den Behebungsprozess effizienter zu gestalten. Dabei bleiben eine risikobasierte Priorisierung sowie die Prüfung von Kompatibilität und Auswirkungen wichtig – insbesondere bei geschäftskritischen Systemen. Nicht jedes Update sollte ungeprüft auf jeder Infrastruktur installiert werden.

AERAsec unterstützt Unternehmen dabei, technische Sicherheitsmaßnahmen sinnvoll in ihre IT-Sicherheitsprozesse einzubinden. In Verbindung mit Schwachstellenmanagement und kontinuierlicher Überwachung kann automatisiertes Patch-Management dazu beitragen, bekannte Risiken schneller zu reduzieren und die Angriffsfläche zu verkleinern.

Denn die beste Gelegenheit für Angreifer ist oft eine Sicherheitslücke, für die es längst ein passendes Update gibt – das aber noch nicht installiert wurde.

Über AERAsec:

Die AERAsec Network Services and Security GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet und hat ihren Sitz in Hohenbrunn bei München. Als spezialisiertes IT-Sicherheitsunternehmen unterstützt AERAsec mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne bei der Planung, Implementierung und dem Betrieb moderner Cybersecurity-Lösungen.

Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Netzwerksicherheit, Authentifizierung, sicherer Remote Access, Malware- und Content-Filterung sowie Firewall Policy & Change Orchestration. Ergänzt wird das Portfolio durch fundierte Beratung, praxisnahe Trainings und qualifizierte Support- und Managed-Services-Leistungen.

AERAsec ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert und erfüllt damit international anerkannte Standards für ein wirksames Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS). Die Zertifizierung unterstreicht den hohen Anspruch des Unternehmens an Qualität, Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Informationen.

Weitere Informationen zu AERAsec finden Sie unter https://AERAsec.de.

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Inline Sales GmbH: Services – MADE IN GERMANY

Die Inline Sales GmbH, mit Sitz in Frankfurt und Hamburg, ist Spezialist für Business Process Outsourcing in Vertrieb und Marketing. Die Inline Sales GmbH übernimmt für Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen, für Regierungen, Konsulate und Wirtschaftsförderungs-Gesellschaften aus der ganzen Welt den strategischen und operativen Geschäftsaufbau durch die Bereitstellung von Services und Ressourcen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Business Development.

Die Dienstleistungen der Inline Sales GmbH wurden in 2008 und 2009 als qualifiziertes INNOVATIONSPRODUKT, in 2009 als qualifiziertes INDUSTRIEPRODUKT, in 2013 als „BEST OF INDUSTRIEPREIS 2013“, in 2014 als „BEST OF INNOVATIONSPREIS IT 2014“ und in 2016 als „BEST OF INDUSTRIEPREIS 2016“ von der Initiative Mittelstand ausgezeichnet.

Die Inline Sales GmbH ist Bestandteil der Inline Sales International Group und verantwortlich für das Geschäft der Gruppe in Zentral- und Osteuropa. Weitere Niederlassungen und Vertriebsbüros der Gruppe befinden sich in vielen Ländern in Europa, USA, Asien und Afrika.

In ihrer über 20-jährigen Tätigkeit hat die Inline Sales GmbH namhafte Kunden betreut. Darüber hinaus wurden bereits hunderte von internationalen Startups und Scaleups erfolgreich aufgebaut. Außerdem arbeitete die Inline Sales GmbH bereits für verschiedene Landesregierungen Deutschlands sowie Regierungen von Israel, Süd-Korea, Thailand, Malta, Australien, Belgien, Ungarn, Costa Rica und im Auftrag der Europäischen Union.