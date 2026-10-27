Sichtbares Gold&30.000m im Labor: Sitka Gold vor News-Feuerwerk

?Mit fast 60.000 Bohrmetern verdoppelt Sitka Gold (TSXV: SIG; Frankfurt: 1RF) auf einen Schlag die gesamte historische Bohrhistorie seines RC-Goldprojekts im kanadischen Yukon – und die eigentliche Ergebniswelle aus den Laboren steht erst noch bevor: Während 149 Diamantbohrlöcher über 59.531 Meter erfolgreich im Kasten sind, warten die Analyseergebnisse von satten 90 Bohrlöchern mit über 30.000 Metern noch auf ihre Veröffentlichung.

Flankiert von einer vielversprechenden Neuentdeckung mit sichtbarem Gold auf dem Pukelman-Ziel und der Berufung von Branchenveteran Tim Termuende zum Chairman schaltet der kanadische Explorer pünktlich zum anstehenden Ressourcen-Update in die heiße Phase.

Spektakuläre Saddle-Treffer, sichtbares Gold und 30.000 Meter im Labor

Die im Verlauf der Kampagne erzielten Treffer untermauern die enorme Mächtigkeit des Systems. Von den 149 niedergebrachten Bohrungen wurden bislang 59 Löcher veröffentlicht, angeführt vom Highlight-Bohrloch DDRCCC-26-156 in der Saddle-Zone: Es durchteufte herausragende 236,0 Meter mit durchschnittlich 1,15 g/t Gold, darin enthalten hochgradige Kernzonen von 71,0 Metern mit 2,79 g/t sowie 36,3 Metern mit 3,31 g/t Gold. In der Mehrzahl der diesjährigen Bohrungen innerhalb des sogenannten Clear Creek Intrusive Complex (CCIC) stießen die Geologen auf sichtbares Gold, Bismuthinit sowie dichte Adernetzwerke und Brekzien.

Besondere geologische Brisanz birgt Bohrung DDRCCC-26-190 auf der Pukelman-Intrusion: Dort wies Sitka sichtbares Gold innerhalb eines mineralisierten Lamprophyrgangs nach. Da solche Ganggesteine im CCIC als primäre Zufuhrkanäle für goldführende Fluide gelten und sich nachweislich als strukturelle Brücke von Blackjack über Saddle bis Eiger erstrecken, liefert der Neufund handfeste Hinweise auf eine zusammenhängende Großstruktur. Ob Pukelman und die Bear-Paw-Brekzienzone künftig eigenständige Ressourcen beherbergen und wie stark die bekannten Zonen Blackjack, Eiger und Rhosgobel expandieren, klärt sich in Kürze: Die Analysen von 90 Bohrlöchern über zusammen 30.242 Meter bilden in den kommenden Wochen und Monaten eine extrem dichte Pipeline an Kurskatalysatoren.

5,12-Millionen-Unzen-Fundament und Branchenschwergewicht im Chairman-Sessel

Fundamentaler Anker des 447 Quadratkilometer großen Projekts im ertragreichen Tombstone-Goldgürtel – rund 100 Kilometer östlich von Dawson City und ganzjährig per Straße erschlossen – bleibt die gewaltige historische Ressourcenbasis: RC Gold vereint bereits heute 1,291 Millionen Unzen Gold in der Kategorie angezeigt sowie weitere 3,829 Millionen Unzen in der Kategorie geschlussfolgert in drei oberflächennahen Tagebau-Erzkörpern. Untermauert wird diese 5,12-Millionen-Unzen-Basis durch exzellente metallurgische Ausbringungsraten von 77,6 bis 93 Prozent bei Blackjack und Eiger (Schwerkrafttrennung und Zyanidlaugung) sowie 94,3 Prozent bei Rhosgobel (konventionelle Cyanidlaugung).

Operativ stellt Sitka die Weichen zeitgleich auf institutionelles Niveau: Mit Tim Termuende übernimmt ein renommierter Geologe mit über 50 Jahren Explorationserfahrung den Vorsitz des Verwaltungsrats. Als Mitgründer und langjähriger CEO von Eagle Plains Resources sowie treibende Kraft hinter Übernahmen wie Copper Canyon Resources und Taiga Gold begleitet Termuende das Unternehmen bereits seit dem Börsengang 2018 als Aktionär und Beirat. Sein Aufrücken an die Spitze des Boards unterstreicht, dass Sitka Gold nach dem Abschluss des größten Bohrprogramms der Unternehmensgeschichte den direkten Übergang von der reinen Exploration in die strategische Projektentwicklung forciert.

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.