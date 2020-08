Sie sind neu als Auslagerungsbeauftragter bestellt worden? S&P Online Schulung

Die kommenden Termine:

26.08.2020 Online Schulung

09.09.2020 Online Schulung

30.09.2020 Online Schulung

Buche dein Seminar direkt online mit unserem Anmeldeformular.

Seminarprogramm:

Aufgaben und Pflichten des Auslagerungsbeauftragten

> Das Aufgabenspektrum des Outsourcing-Beauftragten

> Effiziente Kommunikation zwischen Outsourcer und Insourcer

> Definition von Eskalationsprozessen

> Aussagefähiges Management-Reporting

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Auslagerungscontrolling die S&P Tool Box:

+ S&P Checkliste “Umsetzung MaRisk 2017, ?36 KAGB und AIFM-Richtlinie—-

+ Leitfaden für das zentrale Auslagerungsmanagement (Umfang ca. 30 Seiten)

+ S&P Test: Wie gut ist Ihr Auslagerungs-Management?

+ Muster-Reporting für Auslagerungsbeauftragte

Risikoanalyse bei Auslagerungen: “Rote Linien—- kennen – Seminar Auslagerungscontrolling

> Risikoanalyse im Outsourcing-Prozess

> Durchführung der qualitativ verschärften Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien

> Einschätzung von Risikogehalt und Risikokonzentration bei Auslagerungen mehrerer Aktivitäten an einen Dienstleister

> Maßstäbe für Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten und deren Durchführung

> Prüfungssichere Bewertung von Ausstiegsstrategien und Notfallplänen

> Definition einer maximalen Schlechtleistung eines externen Dienstleisters

> Überwachung der Leistungserbringung

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Auslagerungscontrolling die S&P Tool Box:

+ S&P Tool Risiko-Scoring Auslagerungsmanagement mit Einbindung des Outsourcing-Managements in das IKS und Risikomanagement

Laufende Überwachungspflichten des Auslagerungsbeauftragten – Seminar Auslagerungscontrolling

> MaRisk-Anforderungen an Monitoring- und Kontrollhandlungen

> Bewertung von Vertragsgestaltung, Leistungskontrollen und organisatorischer Vorgaben

> Neue Präzisierung von Zustimmungsvorbehalten und weitreichenden Informationsrechten

> Neue Vorgaben an Kontroll- und Berichtspflichten des Dienstleisters und des Auslagerungsbeauftragten

> Optimierung der Kennzahlen zur Risiko- und Performance-Messung (KPIs)

> To Do–s für die Outsourcer aus Erkenntnissen von Sonderprüfungen

> SREP und EZB-Vorgaben für die Steuerung der Risiken

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Auslagerungscontrolling die S&P Tool Box:

+ S&P Fragenkatalog zur Prüfung von Auslagerungen

+ Muster-Reporting für Auslagerungsbeauftragte

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Seminare zum Thema Auslagerung findest du direkt hier.

Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.