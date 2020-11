Sinnova Gruppe steigt bei atempo ein

Grazer Sozial-Unternehmen schafft spezielles Secondary

Die Finanzierung von Sozialunternehmen gilt gemeinhin als Sache staatlicher Stellen, als Fall für den Spendenmarkt oder, wenn überhaupt für Investments, dann für rein philanthropische. Dass Investoren auch bei der Finanzierung von Unternehmen mit gesellschaftlicher Mission mit Rendite aussteigen können, zeigt dieser Tage die zur https://www.atempo.at/ Gruppe gehörige CFS-GmbH und liefert damit einen weiteren Baustein zum gegenwärtigen Trend in Richtung nachhaltiger Investments.

Am Ende steht eine doppelte Rendite: Ein respektabler Ertrag auf das eingesetzte Kapital plus die gesellschaftliche Wirkung, die mit dem Investment ermöglicht wurde. Im gegenständlichen Fall mehr und selbständige Teilhabe für alle Menschen mit geringer Sprachkompetenz im gesellschaftlichen und beruflichen Leben durch leicht verständliche Information für alle.

Dabei konnte man am Anfang, 2013, den Einstieg des Münchner Social-Investment-Fonds BonVenture (https://bonventure.de/) in die Grazer atempo durchaus als mutig bezeichnen, befand sich doch das Sozial-Unternehmen durch die Kürzung öffentlicher Sozialbudgets in einer veritablen Krise. Anders als viele andere in diesem Bereich reagierte das Geschäftsführungs-Duo Walburga Fröhlich und Klaus Candussi auf die Krise nicht mit Einsparungen, sondern mit einem massiven Ausbau des marktfinanzierten Unternehmensteils.

Nach sieben Jahren, in denen atempo nicht nur sein Social Franchise Netzwerk in der D-A-CH-Region von fünf auf knapp dreißig aus- und das Social Business zu einem innovativen digitalen Unternehmen umbaute, übernimmt nun die auf sinnstiftende und innovative Beteiligungen ausgerichtete Sinnova Gruppe, zu der neben der nachhaltigkeitszertifizierten https://www.fair-finance.at/ Vorsorgekasse und einer auf nachhaltige Immobilien spezialisierten Bauträgergesellschaft auch verschiedene Joint Ventures, u.a. im Bereich Alternativenergie gehören, Anteile der BonVenture, sowie von privaten Social Venture Investoren und bringt zusätzlich frisches Kapital in die Firma ein. Geld, mit dem atempo insbesondere seine Technologie-Führerschaft bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz zur Erzielung gesellschaftlicher Wirkung weiter ausbauen möchte. Unverständliche Informationen sollen dann weitgehend automatisiert auf ein verständliches Sprachniveau übersetzt und damit für alle Menschen zugänglich gemacht werden.

Schönes Detail des bemerkenswerten Deals: Weil die Basis für den finanziell erfolgreichen Abschluss ihres Investments vor allem auch auf der tollen Arbeit der atempo Belegschaft basiere, stellen BonVenture und die scheidenden Gesellschafterinnen einen Teil ihrer Anteile für ein vergünstigtes Mitarbeiterinnen-Beteiligungsmodell zur Verfügung. Ein Sechstel der rund 90 atempo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirbt so Mitbesitz am eigenen Arbeitgeber.

