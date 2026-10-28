SIV.AG und Enloc verlängern und erweitern ihre Partnerschaft

Die SIV.AG und die Enloc Energy GmbH haben ihre bestehende Zusammenarbeit verlängert und deutlich erweitert. Mit dem jetzt unterzeichneten Partnervertrag wird Enloc, bislang Anwender der ERP-Plattform kVASy®, zum Implementierungs- und BPO-Partner der SIV.AG. Enloc kann kVASy® damit künftig im eigenen Namen an Stadtwerke und Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft in Deutschland vermarkten, Einführungsprojekte verantworten und die Kunden anschließend im Regelbetrieb betreuen. Auf Wunsch bis hin zur Übernahme kompletter Geschäftsprozesse als BPO.

Die Aufgaben sind klar verteilt: Enloc ist für seine Kunden direkter Vertragspartner und erster Ansprechpartner: Das Unternehmen führt kVASy® ein, betreibt die Lösung in der eigenen Cloud und kümmert sich um die Anliegen der Anwender im Alltag. Auf Wunsch übernimmt Enloc auch ganze Geschäftsprozesse. Die SIV.AG entwickelt kVASy® als Hersteller kontinuierlich weiter und unterstützt Enloc mit ihrer Produktexpertise, wenn es um tiefergehende Fragen geht. Versorger erhalten so Einführung, Betrieb und Services aus einer Hand und profitieren zugleich direkt von der Weiterentwicklung der Plattform durch die SIV.AG.

Mit der erweiterten Partnerschaft wächst das Netzwerk an Partnern, die kVASy® einführen, betreiben und um Services ergänzen. Für Versorgungsunternehmen bedeutet das mehr Auswahl: Wer sich für die Software der SIV.AG entscheidet, kann zwischen spezialisierten Partnern wählen – je nachdem, ob ein Einführungsprojekt, der Cloud-Betrieb oder die Auslagerung ganzer Prozesse wie z.B. Abrechnung und Marktkommunikation im Vordergrund steht.

„Wir freuen uns, unser Partnerökosystem weiter auszubauen. Die Enloc Energy GmbH ragt mit ihrer Innovationsfreude und mehrjähriger kVASy® Erfahrung aus dem Partnerfeld der SIV heraus und hat bereits mehrfach nachgewiesen, gemeinsame Kunden vollumfänglich betreuen zu können.“, sagt Andreas Lüth, Vorstand der SIV.AG.

Ilin Dobrew, Geschäftsführer der Enloc Energy GmbH, bringt den Kundenmehrwert nochmal auf den Punkt: „Wir kennen kVASy® nicht nur als Technologie, sondern aus dem eigenen täglichen Einsatz. Diese Erfahrung macht uns zu einem Partner, der die Herausforderungen der Kunden versteht und ihnen konkrete, praxiserprobte Lösungen anbieten kann. Von der Einführung über den Betrieb bis zur Prozessunterstützung können Energieversorger, Netzbetreiber, Wasserwirtschaft und auch Wohnungsunternehmen Leistungen gebündelt aus einer Hand beziehen. So schaffen wir gemeinsam mit der SIV.AG mehr Entlastung, Sicherheit und Handlungsspielraum im Tagesgeschäft“.

Über die Enloc Energy GmbH

Die Enloc Energy GmbH ist ein innovatives Unternehmen der Energie- und Immobilienwirtschaft mit Fokus auf digitale Transformation, Prozessautomatisierung und nachhaltige Energieversorgung. Enloc unterstützt Wohnungs- und Energieversorger mit smarten IT-Lösungen, modularen Services und digitalen Plattformen, um Betriebsabläufe zu optimieren und die Energieeffizienz zu steigern.

Die SIV.AG ist etablierter und innovativer Lösungspartner für die Energie- und Wasserwirtschaft. Mit der frei skalierbaren SaaS-Plattform kVASy® können Versorgungsunternehmen alle Marktrollen, Sparten und Versorgungsprozesse ihres Kerngeschäfts abdecken. Bei der Realisierung neuer datengetriebener Geschäftsmodelle, digitaler Ideen und Non-Commodity-Business unterstützt die SIV.AG Stadtwerke, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und Lieferanten mit innovativen Services.

Die SIV.AG wurde 1990 gegründet und gehört seit 2016 zur international erfolgreichen Harris Group. Derzeit beschäftigt sie über 450 Mitarbeitende. Bundesweit vertrauen bereits über 300 Kunden der Prozess- und Dienstleistungskompetenz der Unternehmensgruppe.

Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter siv.de.

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