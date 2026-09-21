Skeleton Coast Uranium gibt Privatplatzierung bekannt

Skeleton Coast Uranium Corp. (das „Unternehmen“ oder „Skeleton Coast Uranium“) (TSXV: SKEL) (OTC: GLIIF) (FRA: KDM0) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) bis zu 33.333.334 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit anbieten wird, was einem Bruttoerlös von bis zu 5.000.000 $ entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant für den Kauf einer Aktie (jeder ganze Warrant ist ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber für einen Zeitraum von vierundzwanzig Monaten zum Kauf einer weiteren Stammaktie zu einem Preis von 0,20 $.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für die Fortsetzung der Explorations- und Erschließungsarbeiten in Namibia sowie für allgemeine Working-Capital-Zwecke zu verwenden.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Angebots kann das Unternehmen Vermittlerprovisionen an berechtigte Dritte zahlen, die bei der Vermittlung von Zeichnern für das Angebot mitgewirkt haben. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen für einen Zeitraum von vier Monaten und einem Tag einer Weiterverkaufsbeschränkung. Der Abschluss des Angebots unterliegt noch der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Skeleton Coast Uranium Corp.

Skeleton Coast Uranium Corp. hält Optionen auf den Erwerb von kontrollierenden Beteiligungen von 70 bis 75 % an fünf Exclusive Prospecting Licences (EPLs) in der Erongo-Region in Namibia, einem Land, das 2024 ungefähr 12 % zur globalen Uranförderung beitrug (World Nuclear Association). Die EPLs erstrecken sich über 610 km2 und positionieren das Unternehmen als einen der größten Konzessionsinhaber in der Region. Historischen Aufzeichnungen zufolge sollen alle Konzessionen eine Uranmineralisierung (nicht verifizierte historische Informationen, siehe „Technische Informationen“) aufweisen und befinden sich entweder neben oder in rund 30 km Entfernung von einer der drei Uranminen in der Region (Langer Heinrich, Rössing oder Husab); siehe „Technische Informationen“ unten. Gemäß den Bedingungen seiner Optionsvereinbarung ist Skeleton Coast Uranium verpflichtet, bis Juni 2028 5 Millionen C$ in die Exploration auf den fünf EPLs zu investieren.

EPL 8617

Das 10.491,5 Hektar umfassende Gebiet EPL 8617 liegt in der Erongo-Region in Namibia, etwa 18 km östlich der Rössing-Mine und etwa 17 km östlich der Husab-Mine. EPL 8617 liegt im Verlauf der Khan-Synklinale, einer regionalen geologischen Struktur, die nordöstlich der Rössing- und Husab-Lagerstätten verläuft – beides große, in Betrieb befindliche Uran-Tagebaue. Die Uranmineralisierung in diesem Gebiet ist in alaskitischen Granit-Pegmatit-Schichten und -Erzgängen aus dem panafrikanischen Zeitalter beherbergt, die in ein Damara-Metasedimentpaket eingedrungen sind. Bei den Uranlagerstätten in diesem Gebiet handelt es sich gemäß dem Klassifizierungsschema der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) für Uranlagerstätten um Primärlagerstätten des intrusiven Typs.

EPL 9727

Das etwa 12.081 Hektar umfassende Gebiet EPL 9727 liegt etwa 25–30 km südöstlich der Husab-Mine und etwa 20–25 km östlich der Rössing-Mine. EPL 9727 befindet sich im zentralen Bereich des Damara-Orogens, das regional aus metasedimentären Abfolgen der Nosib- und Swakop-Gruppen besteht, in die spät- bis posttektonische leukogranitische und alaskitische Körper eingedrungen sind, von denen einige uranhaltig sind.

EPL 8208

Das Gebiet EPL 8208 erstreckt sich über eine Fläche von rund 7.840,7 Hektar und grenzt an seiner Südgrenze an die Bergbaulizenzgebiete (ML) (ML 140 und ML 172), welche die Mine Langer Heinrich beherbergen – eine der weltweit bedeutendsten kalkretgebundenen Uranlagerstätten – mit Erzreserven, darunter Gruben mit nachgewiesenen Reserven von 48,3 Millionen Tonnen (t) mit einem Gehalt von 488 ppm U3O8, Gruben mit wahrscheinlichen Reserven von 10,0 Millionen t mit einem Gehalt von 464 ppm U3O8 sowie Halden mit nachgewiesenen Reserven von 26,5 Millionen t mit einem Gehalt von 369 ppm U3O8. Insgesamt entspricht dies Reserven im Umfang von 84,8 Millionen t mit einem Gehalt von 448 ppm U3O8 für 83,8 Millionen Pfund (lb) enthaltenes U3O8 (geschätzt mit Stand November 2021 bei einem Cutoff-Gehalt von 250 ppm U3O8). Die Mine Langer Heinrich liegt im westlichen Zentralnamibia, etwa 80 km östlich von Swakopmund und 85 km nordöstlich des Tiefwasserhafens Walvis Bay.

EPL 9872 und EPL 9873

Die Gebiete EPL 9872 und EPL 9873 umfassen insgesamt 30.560 Hektar und liegen 15 km nördlich der Mine Langer Heinrich. Sie weisen ähnliche Entwässerungsstrukturen und Kalkkrustenformationen auf, was für eine Uranmineralisierung sehr vielversprechend ist. Bei radiometrischen Messungen wurden anomale Bereiche über Flusssedimenten lokalisiert, in denen Carnotit in Klüften vorkommt. Es wurden Werte von bis zu 260 g/t U3O8 erfasst.

Mehr über Skeleton Coast Uranium Corp.

Skeleton Coast Uranium notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „SKEL“, an der OTC unter dem Kürzel „GLIIF“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „KDM0“. Nähere Informationen zu Skeleton Coast Uranium finden Sie unter www.sedarplus.ca und unter www.skeletoncoasturanium.com.

Qualifizierte Person

Dr. Nathan Chutas, PhD, CPG, Chief Executive Officer des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. Chutas ist ein beim American Institute of Professional Geologists eingetragener Certified Professional Geologist. Dr. Chutas ist im Sinne von Section 1.5 des NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen.

Im Namen des Board of Directors

Skeleton Coast Uranium Corp.

Dr. Nathan Chutas, PhD, CPG, Chief Executive Officer

T: (236) 334-1660

E: info@skeletoncoasturanium.com

Technische Informationen

Die historischen Explorationsinformationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen werden, wurden nicht von der qualifizierten Person verifiziert und werden nicht als aktuell behandelt.

Die historischen technischen Informationen, auf die im Vorstehenden Bezug genommen wird, stammen aus öffentlich zugänglichen Explorationsberichten, die beim Geologischen Dienst von Namibia und dem namibischen Bergbau- und Energieministerium eingereicht wurden, sowie aus dem vom Geologischen Dienst von Namibia herausgegebenen Bericht mit dem Titel „The Mineral Resources of Namibia – Uranium (1988)“ von H. Roesener und C. P. Schreuder. Diese historischen Informationen wurden weder vom Unternehmen noch von dessen qualifizierter Person unabhängig verifiziert und nicht auf Einhaltung aktueller Probenahme-, Analyse- oder Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollpraktiken überprüft; sie sollten daher nicht als verlässlich erachtet werden. Sie werden lediglich bereitgestellt, um ein Bild der historischen Arbeiten auf den Konzessionsgebieten zu vermitteln. Die oben beschriebenen Explorationsziele haben konzeptionellen Charakter und es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource auf den EPLs des Unternehmens zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Abgrenzung einer Mineralressource führen werden. Radiometrische Anomalien reflektieren äquivalentes Uran (eU), das aus dem Gammastrahlungssignal abgeleitet wird, und bestätigen an sich nicht das Vorkommen einer Uranmineralisierung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die Minen Rössing, Husab und Langer Heinrich stammen aus den öffentlichen Bekanntgaben der Betreiber dieser Minen. Die Erzreserven bei Langer Heinrich umfassen Gruben mit nachgewiesenen Reserven im Umfang von 48,3 Mio. t mit 488 ppm U3O8, Gruben mit wahrscheinlichen Reserven im Umfang von 10,0 Mio. t mit 464 ppm U3O8 sowie Halden mit nachgewiesenen Reserven im Umfang von 26,5 Mio. t mit 369 ppm U3O8, was Gesamtreserven von 84,8 Mio. t mit 448 ppm U3O8, also 83,8 Mio. Pfund enthaltenem U3O8, entspricht. Die Reserven wurden mit Stand November 2021 unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 250 ppm U3O8 gemäß JORC Code (2012) geschätzt und sind im technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report on Langer Heinrich Uranium Project, Erongo-Region, Republic of Namibia“ vom 31. März 2024 ausgewiesen, der von AMC Consultants Pty Ltd. im Auftrag von Paladin Energy Limited erstellt wurde. Die qualifizierte Person des Unternehmens war nicht in der Lage, diese Informationen zu verifizieren, und die Informationen weisen nicht unbedingt auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den EPLs des Unternehmens hin. Das Unternehmen hat keine Beteiligung oder das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung an den Konzessionsgebieten Rössing, Husab oder Langer Heinrich. Die Mineralisierung auf angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf den EPLs des Unternehmens zu.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie „voraussehen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anstreben“, „planen“, „prognostizieren“, „könnte“, „beabsichtigen“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung können sich unter anderem auf die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, den Erhalt behördlicher Genehmigungen für das Angebot, die künftigen Explorationspläne, Ausgaben und Ziele des Unternehmens in Namibia einschließlich der daraus resultierenden Ergebnisse, Erwartungen hinsichtlich der Risikostreuung sowie die Zuweisung von Mitteln für Marketing- und Investor-Relations-Aktivitäten beziehen. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und gesellschaftlichen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterliegen, darunter unter anderem die Verfügbarkeit und Genauigkeit historischer technischer Daten, die Fähigkeit des Unternehmens, geplante Explorationsprogramme fortzusetzen, sowie allgemeine geologische, betriebliche und marktbezogene Bedingungen. Zahlreiche bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden oder zum Ausdruck gebracht werden könnten. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die sich auf die Explorationsaktivitäten, technischen Studien und Zukunftspläne des Unternehmens beziehen, bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Einschränkungen bei der Überprüfung oder Auswertung historischer Daten; Explorationsergebnisse, die von den Erwartungen abweichen; sowie Risiken, die mit Mineralexplorationsaktivitäten in Namibia verbunden sind. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder der Umstände bzw. sonstigen Ereignisse, die sich auf diese Aussagen und Informationen auswirken, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen erforderlich.

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