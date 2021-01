SKODA startet Kalender-App in SCALA und KAMIQ (FOTO)

– Neue Infotainment-App für Systeme der dritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens ab sofort in Europa abrufbar

– Terminsynchronisation mit Google-Kalender und Unterstützung von Telefonkonferenzen

– App-Unterstützung im Laufe des Jahres 2021 auch für die Modellreihen OCTAVIA, SUPERB, SUPERB iV, KAROQ und KODIAQ

SKODA erweitert die Palette seiner praktischen Infotainmentanwendungen um eine neue Kalender-App. Fahrer eines SKODA SCALA oder KAMIQ mit dem Infotainmentsystem Amundsen können sich ab sofort neben der Wetter- und der News-App auch ihren persönlichen Terminkalender auf das zentrale Fahrzeugdisplay holen. Das neue Feature ist für die dritte Generation des Modularen Infotainment-Baukastens verfügbar. Es ermöglicht über die Synchronisation mit einem Google-Kalender den Zugriff auf persönliche Termine und macht das Fahrzeug mit der Unterstützung von Telefonkonferenzen zu einem rollenden Büro. Die Kalender-App steht in einer Einführungsphase kostenlos zum Download bereit. Bis Mitte 2021 wird die neue App in Europa auch in den SKODA Modellen OCTAVIA, SUPERB, SUPERB iV*, KAROQ und KODIAQ verfügbar sein.

Nach den Infotainment-Apps für Wetter, Nachrichten und personalisierte Angebote bietet SKODA ab sofort als weitere Anwendung eine Kalender-App an, die zunächst für die Kompaktmodelle SCALA und KAMIQ erhältlich ist. Über das Infotainmentsystem Amundsen steht die neue Anwendung in der Einführungsphase kostenlos zum Download aus dem Shop zur Verfügung und lässt sich einfach per Touchbefehl auf dem Bildschirm installieren. Dank der Synchronisation mit einem Google-Kalender haben SKODA Fahrer direkt über das Zentraldisplay im Fahrzeug Zugriff auf ihre persönlichen Termine, ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Bis Mitte 2021 wird die Kalender-App auch in weiteren SKODA Modellen mit Systemen der dritten Infotainmentgeneration Einzug halten.

Terminplanung und Telefonkonferenzen im Fahrzeug

Die neue Kalender-App bietet SKODA Kunden zahlreiche Möglichkeiten, die Zeit im Fahrzeug effizient zu nutzen. Die Nutzer behalten im Infotainmentsystem ihres SKODA Fahrzeugs den Überblick über den persönlichen Terminplan und die Verbindung zu ihrem persönlichen Google-Kalender. Sie können neue Termine eingeben, sich vom Navigationssystem des SKODA Fahrzeugs zur Zieladresse eines geplanten Termins führen lassen und an Telefonkonferenzen über Skype teilnehmen. Die Daten werden über die permanente Internetverbindung des Fahrzeugs dank der integrierten eSIM online in Echtzeit mit anderen verbundenen Geräten synchronisiert. Im weiteren Verlauf des Jahres 2021 sollen in der Kalender-App auch Benachrichtigungen und die Verbindung mit einem Microsoft Office 365-Konto oder Konferenzen über andere Anbieter möglich sein.

Weitere SKODA Modelle erhalten die Kalender-App in der ersten Jahreshälfte 2021

Als erste SKODA Fahrzeuge erhalten die Kompaktmodelle SCALA und KAMIQ Zugriff auf die neue Kalender-App, wenn sie mit dem Infotainmentsystem Amundsen ausgestattet sind. Im Laufe des Jahres 2021 folgen weitere SKODA Modelle mit den Top-Infotainmentsystemen aus der dritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens. Das betrifft die beiden SUV-Modelle KAROQ und KODIAQ, den SUPERB und den SUPERB iV sowie die neue, vierte Generation des SKODA OCTAVIA.

SKODA Connect-Account und Google-Konto Voraussetzung für Nutzung der Kalender-App

Um die neue Kalender-App zu nutzen, benötigt der SKODA Kunde einen SKODA Connect-Account(1) und ein Google-Konto. Für die bei der Synchronisierung anfallende Datenübertragung ist die Buchung eines Datenpakets oder der Zugriff auf das Datenvolumen eines Mobilgeräts über einen WLAN-Hotspot erforderlich. Verfügbar sein wird die Kalender-App in den 27 Ländern der Europäischen Union sowie in Norwegen, der Schweiz, Großbritannien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Serbien, Island und der Ukraine.

