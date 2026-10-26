Ein Paket abholen, ein Werkzeug ausgeben oder ein Ersatzgerät bereitstellen: Was einfach klingt, bindet im Unternehmensalltag häufig mehrere Mitarbeiter. Jemand nimmt die Lieferung entgegen, dokumentiert sie, informiert den Empfänger und organisiert die Übergabe. Ist die zuständige Person nicht erreichbar, entstehen Wartezeiten und zusätzliche Wege.

Ein Smart Locker kann solche Abläufe vereinfachen und Übergaben zeitlich entkoppeln. Doch wie lässt sich eine intelligente Ausgabestation sinnvoll in Ihr Unternehmen integrieren? Genau hier setzt Smart Locker Readiness an: Welche Voraussetzungen sind bereits vorhanden, was muss vorbereitet werden und welchen Umfang hat das Projekt?

Warum Unternehmen sich jetzt damit beschäftigen sollten

Mit dem demografischen Wandel wächst der Druck, vorhandene Personalkapazitäten gezielter einzusetzen. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen vermehrt in den Ruhestand und jüngere Altersgruppen können die entstehende Lücke zahlenmäßig nicht schließen. Unternehmen müssen deshalb frühzeitig prüfen, wie sie ihre Abläufe mit weniger verfügbarem Personal zuverlässig organisieren können.

Gerade wiederkehrende Übergaben bieten dafür einen konkreten Ansatzpunkt. Wenn Mitarbeiter für jede Materialausgabe persönlich verfügbar sein müssen, fehlt diese Zeit für andere Aufgaben. Ein sinnvoll eingebundener Smart Locker kann Routinearbeit reduzieren, Abholungen außerhalb besetzter Ausgabezeiten ermöglichen und nachvollziehbar machen, wer welchen Gegenstand erhalten oder zurückgegeben hat.

Diese Eckpunkte sollten Sie vorab klären

1. Welcher Prozess soll einfacher werden?

Geht es um eingehende Pakete, Werkzeuge, Verbrauchsmaterial, IT-Geräte oder die Bereitstellung von Kundenbestellungen? Beschreiben Sie zunächst einen konkreten Anwendungsfall. So lässt sich festlegen, welche Funktionen tatsächlich benötigt werden und woran der Projekterfolg gemessen wird.

2. Was wird ausgegeben und wie viel?

Größe, Gewicht, tägliche Übergabemengen und typische Abholzeiten bestimmen die benötigten Fächer. Berücksichtigen Sie auch Spitzenzeiten und liegengebliebene Sendungen. Entscheidend ist, wie viele Fächer gleichzeitig belegt sind.

3. Wo passt der Smart Locker in den Arbeitsalltag?

Ein geeigneter Standort ist für Befüller und Abholer gut erreichbar und vermeidet zusätzliche Wege. Prüfen Sie Platzbedarf, Stromversorgung, Netzwerkanbindung und Zugangszeiten. Bei einer Außenaufstellung kommen Anforderungen an Witterungsschutz und Sicherheit hinzu.

4. Wie sollen Zugriffe und Informationen funktionieren?

Wer darf einlagern, abholen oder Rückgaben vornehmen? Wie erhalten Nutzer ihre Benachrichtigung und ihren Abholcode? Auch Vertretungen, abgelaufene Abholfristen und Fehlbefüllungen sollten im Ablauf berücksichtigt werden.

5. Welche Systeme sollen eingebunden werden?

Soll der Locker eigenständig arbeiten oder mit Paketmanagement, Bestandsführung, ERP oder einem Ticketsystem verbunden werden? Klären Sie frühzeitig, welche Daten bereits vorliegen und welche Buchungen automatisch ausgelöst werden sollen. Das hilft, doppelte Dateneingaben zu vermeiden und den Integrationsaufwand realistisch einzuschätzen.

6. Wer übernimmt Betrieb und Betreuung?

Neben IT und Fachbereich sollten die Personen eingebunden werden, die den Locker später befüllen und nutzen. Legen Sie Zuständigkeiten für Rückfragen, Störungen und regelmäßige Kontrollen fest. Berücksichtigen Sie außerdem Datenschutz, Berechtigungen und gegebenenfalls die Einbindung des Betriebsrats.

Aus einer Idee wird ein planbares Projekt

Ein Smart-Locker-Projekt umfasst die Auswahl des Schranks, die Gestaltung der Abläufe, die technische Einbindung und die Einführung bei den Nutzern. Dazu gehören auch ein realistischer Zeitplan und ein Kostenrahmen für Hardware, Software, Aufstellung, Schnittstellen und laufenden Betrieb.

Unser Tipp: Starten Sie mit einem klar abgegrenzten Pilotprozess. Eine zentrale Paketausgabe oder die Bereitstellung von IT-Geräten schafft einen überschaubaren Einstieg. Anhand von Wartezeiten, manuellem Bearbeitungsaufwand und tatsächlicher Nutzung lässt sich anschließend bewerten, welche Erweiterungen sinnvoll sind.

Vom ersten Check bis zum laufenden Betrieb

Am Anfang eines Smart-Locker-Projekts steht der Blick auf Ihre heutigen Abläufe: Wie werden Waren, Pakete oder Arbeitsmittel angenommen, gelagert und übergeben? Wo entstehen Wartezeiten, Rückfragen oder unnötige Wege? Gemeinsam werden geeignete Einsatzbereiche und konkrete Ziele definiert.

Anschließend wird aus dem Anwendungsfall ein konkretes Konzept. Dazu gehört die passende Fachaufteilung, der Standort und die benötigten Funktionen. Gleichzeitig wird festgelegt, wie Einlagerung, Benachrichtigung, Abholung und Rückgabe ablaufen sollen. Auch Sonderfälle gehören dazu: Was passiert, wenn eine Sendung nicht abgeholt wird, alle Fächer belegt sind oder ein Gerät beschädigt zurückkommt? Je klarer diese Fragen beantwortet sind, desto reibungsloser funktioniert später der Betrieb.

Darauf folgen die technische Vorbereitung und die Umsetzung. Abhängig vom Projekt werden Netzwerk und Stromversorgung vorbereitet, Benutzer und Berechtigungen eingerichtet sowie Schnittstellen zu vorhandenen Systemen umgesetzt. Die COSYS Software kann den Locker dabei in die jeweiligen Paket-, Material- oder Geräteprozesse einbinden.

Vor der breiten Einführung empfiehlt sich ein Pilotbetrieb mit einer ausgewählten Nutzergruppe. Dabei werden die Abläufe unter realen Bedingungen getestet und die Mitarbeiter eingewiesen. Rückmeldungen zeigen schnell, ob etwa Benachrichtigungen verständlich sind, Fachgrößen passen und Rückgaben eindeutig geregelt sind. Nach der Einführung helfen regelmäßige Auswertungen dabei, Auslastung und Prozesse weiter zu verbessern – und bei Bedarf zusätzliche Bereiche oder Standorte einzubinden.

Wie viel effizienter kann Ihr Unternehmen werden?

Ein vereinfachtes Rechenbeispiel zeigt das Potenzial: Bei 60 Übergaben pro Arbeitstag und einer angenommenen Nettoersparnis von drei Minuten je Übergabe werden täglich drei Arbeitsstunden frei. Bei 220 Arbeitstagen entspricht das 660 Stunden im Jahr. Mit kalkulatorischen Personalkosten von 35 Euro pro Stunde ergibt sich ein rechnerischer Kapazitätswert von 23.100 Euro jährlich. Das ist eine Beispielrechnung, keine pauschale Einsparzusage. Die tatsächliche Ersparnis hängt unter anderem von Übergabemengen, Laufwegen sowie dem verbleibenden Befüllungs- und Betreuungsaufwand ab. Für die Wirtschaftlichkeitsrechnung sind zusätzlich Investition und laufende Kosten zu berücksichtigen.

Wie groß dieser Nutzen in Ihrem Unternehmen ausfällt, lässt sich mit einem Vorher-Nachher-Vergleich bewerten. Dafür werden beispielsweise Bearbeitungszeit je Übergabe, Wartezeiten, Rückfragen und nicht rechtzeitig abgeholte Sendungen betrachtet. Im kostenlosen COSYS CheckUp können Sie gemeinsam mit COSYS prüfen, wo Ihre größten Entlastungspotenziale liegen und welche Voraussetzungen für ein wirtschaftlich sinnvolles Projekt wichtig sind.

Kostenloser COSYS CheckUp: Finden Sie heraus, wie bereit Sie sind

Sie möchten wissen, ob ein Smart Locker zu Ihrem Unternehmen passt und welche Vorbereitungen dafür notwendig sind? Nutzen Sie den kostenlosen COSYS Smart Locker CheckUp.

Gemeinsam betrachten wir Ihre Ausgangssituation, mögliche Einsatzbereiche und die wichtigsten organisatorischen und technischen Voraussetzungen. So gewinnen Sie eine erste Orientierung, welchen Nutzen ein Smart Locker bieten kann und welche nächsten Schritte für Ihr Projekt sinnvoll sind.

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