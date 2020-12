Smart Preise verhandeln – Gewinnbringende Strategien für erfolgreiche Preisverhandlungen

Häufig ist es für Unternehmen nicht leicht, mit den Preisanforderungen ihrer Kunden umzugehen. Für viele Verkäufer sind Preisverhandlungen ein ungeliebter Bestandteil ihrer Tätigkeit. An dieser Stelle leistet das praxiserprobte Buch von Roman Kmenta effektive Hilfestellung und zeigt Möglichkeiten und Strategien für eine gelungene Preisverhandlung auf. Und diese hat in den wenigsten Fällen mit Feilschen, sondern vielmehr mit Planung, Taktik und Kreativität zu tun. In seinem Buch gibt der Autor einfach umsetzbare Ideen und Tipps aus seiner Verkaufspraxis weiter, um den Leser in eine gute Verhandlungsposition zu versetzen.

Mit seinem Buch richtet sich Kmenta in erster Linie an Verkäufer im Außendienst, Key Account Manager, Selbstständige sowie Führungskräfte und Vertriebsmanager.

Vertriebs- und Marketingexperte Roman Kmenta ist als Unternehmer, Keynote Speaker, Berater und Autor seit mehr als 30 Jahren international in den Bereichen Verkauf, Marketing und Führung erfolgreich tätig. Als Unternehmer hat er in mehreren europäischen Ländern vier erfolgreiche Startups durchgeführt. Zudem ist er bereits Autor von etlichen Bestsellern im Bereich Vertrieb und Marketing und führt einen wöchentlichen Blog sowie einen Podcast.

„Smart Preise verhandeln“ von Roman Kmenta ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20053-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de