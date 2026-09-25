SNP auf dem DSAG-Jahreskongress 2026: Intelligentes Datenmanagement im Fokus

— Kyano®-Plattform mit Funktionen für die Verarbeitung unstrukturierter Unternehmensdaten und die automatisierte Identifizierung von Testdaten

— Vorträge von SNP-Experten widmen sich Themen wie Cloud-ERP, Active Archiving, Stilllegung von Altsystemen oder Migration von Non-SAP-Daten

— Produktneuheiten von SNP an Stand O3

Heidelberg, 25. September 2026 – SNP SE, ein führender Anbieter von Software für KI-gestützte digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, stellt beim DSAG-Jahreskongress 2026 vom 6. bis 8. Oktober 2026 in Köln das Thema Datenmanagement in den Vordergrund. An Stand O3 präsentiert SNP Neuheiten seiner Kyano-Plattform. Der Fokus liegt dabei auf Kyano® Manage, dem Modul für wiederkehrende Aufgaben im Datenmanagement wie Archivierung, Stilllegung von Anwendungen sowie Bereitstellung und automatisierte Identifizierung relevanter Testdaten. Die erweiterte Plattform ermöglicht die KI-gestützte Verarbeitung großer Mengen unstrukturierter Unternehmensdaten für M&A-Transaktionen.

Kyano Manage liefert Lösungen für den gesamten Datenlebenszyklus – vom Überwachen, Validieren und Testen über das Archivieren bis zur Bereinigung von Geschäftsdaten. Unternehmen behalten auch nach einer SAP-Migration die volle Kontrolle über Datenwachstum, Archivierung, Compliance und Altsysteme. Damit bleiben Systeme schlank, leistungsfähig und regelkonform, was langfristig Kosten und Risiken senkt.

Zwei Lösungen aus dem Kyano-Portfolio unterstützen Unternehmen dabei, Datenbestände nachhaltig zu reduzieren, historische Informationen verfügbar zu halten und Altsysteme kontrolliert abzulösen:

— Kyano® Outboard unterstützt Unternehmen dabei, SAP Active Archiving als kontinuierlichen Prozess zu etablieren. Im Tagesgeschäft nicht mehr benötigte Daten werden automatisiert aus dem produktiven System ausgelagert und revisionssicher archiviert, bleiben aber für Fachbereiche und Prüfer jederzeit verfügbar.

— Kyano® Datafridge sorgt für eine kosteneffiziente Überführung historischer Daten aus Altsystemen in eine Umgebung mit uneingeschränktem Zugriff auf die erforderlichen Informationen. So können Altsysteme kontrolliert stillgelegt werden, ohne Compliance-, Revisions- oder Audit-Anforderungen zu gefährden.

„Nur wer Datenmanagement von Beginn an als Teil seiner Transformationsstrategie begreift, schafft die Grundlage für mehr Transparenz, weniger Komplexität und eine nachhaltige SAP-Landschaft. Mit Kyano Manage lassen sich Daten dauerhaft kontrollieren und verwalten, und zwar über den gesamten Lebenszyklus hinweg“, sagt Christian Weber, Transformation Advisor bei SNP. „Unternehmen bekommen einen Überblick, welche Daten produktiv benötigt und welche archiviert werden können, beziehungsweise wann sie regelkonform zu löschen sind. Das ist die Voraussetzung für langfristige Effizienz, Compliance und Kontrolle.“

SNP-Beiträge auf dem Kongress

Vorträge von SNP-Experten greifen zentrale Fragestellungen moderner SAP-Transformationen auf – von Cloud ERP über Active Archiving, Compliance und die kontrollierte Stilllegung von Altsystemen bis hin zur Migration von Non-SAP-Daten.

— Christian Weber veranschaulicht in einer Espresso Session am 7. Oktober, um 15:00 Uhr, wie sich mit Kyano Manage SAP-Systemkosten um bis zu 80 Prozent senken lassen – ohne Kompromisse bei der Compliance (Partnerbühne, Halle 2.1).

— Am 7. Oktober, um 15:15 Uhr, gibt Matthias Schirner als Head of Business Applications bei SNP Einblicke in die eigene Reise von SNP in die Cloud: „Cloud verändert mehr als die Plattform – Erfahrungen auf dem Weg von On-Prem über PCE in die SAP Public Cloud“ (Confexhall_2, Level 0).

— Am 7. Oktober, ab 16:45 Uhr, diskutieren Matthias Schirner, SNP, Svenja Vorwerk, AKQUINET, Jessica Wolf, cbs Corporate Business Solutions, Stefan Nogly, DSAG-Fachvorstand Technologie, Hermann-Josef Haag, Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost, und Nikolas Popp, Haufe-Lexware Services, über das Thema „Claim your Journey – bis zum Horizont und noch weiter (Paneldiskussion)“ (Confexhall_2, Level 0).

— Ebenfalls am 7. Oktober, um 17:45 Uhr, referiert Christian Holsing von SNP zum Thema „Von jeder beliebigen Quelle nach SAP – Komplexität in einen skalierbaren Prozess verwandeln“ (Raum P, Confex, Level 2).

— Ein Podcast mit Andrea Hölzlwimmer, SNP, und Janet Salmon, SAP, widmet sich am 7. Oktober, um 17 Uhr, dem Thema „UPA: Das neue New GL? Hype oder echter Mehrwert für Finance?“ (Passage Halle 2 & 4).

Transformation als Betriebszustand

Schwerpunktthema des diesjährigen DSAG-Jahreskongresses ist kontinuierliche Transformation sowie – damit verbunden – der Umgang mit steigender Komplexität und dynamischen Roadmaps. Unter dem Motto „Claim Your Ground – Lead Your Business“ soll statt Innovationsversprechen die Frage im Mittelpunkt stehen, wie im Umgang mit Veränderung echter Nutzen und fundierte Entscheidungen entstehen.

Weitere Informationen im Programm gibt es hier (https://dsag-events.polario.de/app/projects/699868f857e577dd4e4b3881/pages/6a6aec274183a0737b34925b).