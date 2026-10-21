So hat die Community entschieden: goneo gewinnt den Titel„Webhoster des Jahres“ für E-Mail-Hosting und Homepage-Baukasten

goneo gewinnt wieder bei der Wahl zum Webhoster des Jahres: Platz 1 für E-Mail-Hosting, Platz 2 für den goneo Website Builder easyPage

Die Webhosting-Community zeichnet goneo doppelt aus: 1. Platz in der Kategorie Exchange- & E-Mail-Hosting und 2. Platz für easyPage in der Kategorie Homepage-Baukasten

Das westfälische Internetunternehmen goneo wurde bei der Wahl zum „Webhoster des Jahres 2026“ erneut ausgezeichnet. In der Kategorie Exchange- & E-Mail-Hosting erreicht goneo den 1. Platz. Zusätzlich erzielt goneo mit dem Homepage-Baukasten easyPage den 2. Platz in der Kategorie Homepage-Baukasten. Die Wahl wird jährlich von hosttest.de veranstaltet. Sie gilt als eine der bekanntesten Community-Abstimmungen im deutschsprachigen Webhosting-Markt.

Für goneo ist das Ergebnis ein starkes Signal aus der Webhosting-Community. Denn abgestimmt haben Menschen, die Hosting, E-Mail, Domains und Website-Tools im Alltag tatsächlich nutzen. „Diese Auszeichnung freut uns besonders, weil sie direkt von Nutzerinnen und Nutzern kommt. Sie zeigt, dass einfache, zuverlässige und fair kalkulierte Lösungen weiterhin gefragt sind“, so goneo.

Laut HOSTtest beteiligten sich in diesem Jahr mehr Internetnutzer und Webseitenbetreiber als jemals zuvor. 36.035 Stimmen sind eingegangen.

E-Mail-Hosting mit eigener Domain bleibt ein zentraler Baustein digitaler Kommunikation

Mit dem 1. Platz in der Kategorie Exchange- & E-Mail-Hosting bestätigt die Community die Bedeutung professioneller und auch semiprofessioneller E-Mail-Kommunikation. Für viele Selbstständige, Vereine, kleine Teams, Unternehmen und private Projekte ist E-Mail weiterhin eines der wichtigsten digitalen Werkzeuge.

Die klassische E-Mail dient als datensouveräner Kontaktkanal, Kundenservice, Rechnungsweg, Bewerbungsadresse, Newsletter-Basis oder zentrale Kommunikationslösung im Team.

goneo bietet preisgünstiges E-Mail-Hosting mit eigener Domain, Webmail, IMAP, POP3, SMTP, SSL/TLS-Transportverschlüsselung sowie Spam- und Virenschutz an. Je nach Paket stehen zusätzliche Funktionen für Kalender, Kontakte und Aufgaben zur Verfügung.

Im Mittelpunkt steht für goneo eine alltagstaugliche Lösung, die zuverlässig funktioniert, sich einfach verwalten lässt und professionelle Kommunikation mit eigener Domain ermöglicht.

„E-Mail muss im Alltag vor allem reibungslos funktionieren. Auf dem Desktop, am Smartphone, im Browser und im Team. Genau daran arbeiten wir jeden Tag“, erklärt goneo. Der erneute Erfolg in dieser Kategorie bestärkt das Unternehmen darin, E-Mail-Hosting weiterhin als sichere, verständliche und bezahlbare Lösung für unterschiedliche Anforderungen weiterzuentwickeln.

easyPage erreicht Platz 2 beim Homepage-Baukasten

Auch der 2. Platz für easyPage in der Kategorie Homepage-Baukasten ist für goneo ein wichtiges Ergebnis. easyPage richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die eine eigene Website erstellen möchten, ohne sich zunächst intensiv mit Webdesign, Programmierung, Servertechnik oder Content-Management-Systemen beschäftigen zu müssen.

Mit easyPage lassen sich Websites browserbasiert erstellen. Künstliche Intelligenz, Vorlagen, einfache Bearbeitungsfunktionen und unterstützende Werkzeuge helfen dabei, Inhalte zu strukturieren, Bilder einzubinden und einen eigenen Webauftritt aufzubauen. Die technische Grundlage bleibt Teil des goneo-Ökosystems: Die eigene Domain, E-Mail, SSL und Hosting in Deutschland gehören zum Gesamtpaket. Auch das unterstützende KI-Modell wird bei goneo im Rechenzentrum betrieben.

Der zweite Platz zeigt aus Sicht von goneo, dass einfache Website-Erstellung Vertrauen braucht. Ein Homepage-Baukasten ist nicht nur ein Designwerkzeug, sondern häufig die Grundlage für Sichtbarkeit, Erreichbarkeit und den ersten professionellen Eindruck im Netz.

Auszeichnung als Ansporn für zuverlässige Hosting-Lösungen aus Deutschland

goneo versteht die beiden Platzierungen nicht als Abschluss, sondern als Ansporn. Hosting, E-Mail und Website-Tools entwickeln sich ständig weiter. Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz, Komfort und Performance steigen. Gleichzeitig sollen Lösungen verständlich, bezahlbar und im Alltag gut nutzbar bleiben.

Genau hier sieht goneo seine Aufgabe: Technische Services bereitzustellen, die Menschen wirklich einsetzen können. Dazu gehören zuverlässige Infrastruktur, einfache Verwaltung, Hosting in Deutschland, transparente Leistungen und Support durch Menschen, die wissen, worauf es bei Webprojekten ankommt.

goneo bedankt sich bei allen, die bei der Wahl zum Webhoster des Jahres 2026 abgestimmt haben: „Solche Ergebnisse entstehen nicht nur durch ein Logo oder ein Siegel, sondern durch echte Nutzungserfahrungen. Wir freuen uns über Platz 1 im E-Mail-Hosting, über Platz 2 beim Homepage-Baukasten und über das Vertrauen, das uns die Community entgegenbringt.“