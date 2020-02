So sehen Sieger aus! tiSsi Hochstuhl erneut Testsieger

Bremm/Mosel: Die Sicherheit der Kinder steht, insbesondere für Eltern, an erster Stelle. Um eine Kaufentscheidung zu stärken und Eltern bei der besten Wahl der Kinderprodukte zu unterstützen, testet Ökotest regelmäßig Produkte vielfältigster Sparten.

So auch den Hochstuhl “tiSsi®” der Firma DawOst.

Testergebnis: “Nach Ansicht der Laborexperten können durchschnittliche Kinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren den Hochstuhl optimal verwenden.

Einen besseren Wert erreichte im ursprünglichen Test kein Produkt. (.)

Unterm Strich erreicht das Produkt jetzt als einziges der aktuell getesteten die Bestnote “sehr gut” “.

(Quelle: www.ökotest.de)

Das an der Mosel ansässige Unternehmen arbeitet bereits in der dritten Generation an hochwertigen Holzprodukten. Mit Einführung der Submarke “tiSsi®” hat sich das Unternehmen im Bereich qualitativ hochwertiger und äußerst sicheren Kindermöbeln erweitert.

Bei der Herstellung aller tiSsi® -Produkte steht Sicherheit und Qualität an oberster Stelle. Auf den Einsatz belastender Stoffe wird vollkommen verzichtet.

Der nächste Schritt des Unternehmens ist es, den Marktanteil und das Produktportfolio erheblich auszubauen und zu erweitern.

Neben dem Hochstuhl-Testsieger in diversen Ausführungen, bietet die tiSsi® -Sparte derzeit schon weitere innovative Produkte wie zum Beispiel faltbare Kinderbetten und Laufgitter – in gewohnt qualitativer und sicherer Verarbeitung.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten finden Sie im Internet unter www.tissi.de. Das ausführliche Testergebnis erhalten Sie im aktuellen Ökotest-Magazin (Ausgabe 05/2017) und unter www.ökotest.de.