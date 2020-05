Social-Media-Marketing: Eine wichtige Säule auf dem Weg zum Erfolg

Norddeutsche Medien UG entwickelt die perfekte Social-Media-Marketingstrategie für Ihr Unternehmen

Mittlerweile setzen hierzulande circa 79 Prozent aller Unternehmen Social Media Marketing ein. Die Profis der Agentur Norddeutsche Medien UG wissen aus Erfahrung, dass in der heutigen Zeit die Präsenz Ihres Unternehmens in den sozialen Netzwerken ein wichtiger Faktor für den Erfolg Ihrer Firma sind

Fast jeder Verbraucher ist in sozialen Netzwerken aktiv

Snapchat, Instagram, Twitter oder Facebook: Fast jeder User, der regelmäßig im Internet surft, hat mindestens bei einem dieser Netzwerke einen Account. Social Media hat sich zu einer gigantischen, meistens von Konzernen aus den USA dominierten Branche entwickelt. Der Erfolg von Social Media scheint unaufhaltsam zu sein. Millionen Menschen verbringen täglich mehrere Stunden in den sozialen Netzwerken. Seit Jahren haben sich die sozialen Netzwerke einem gigantischen Werbemarkplatz entwickelt.

Die richtige Strategie ist Voraussetzung für Ihren Erfolg

Damit Sie erfolgreich in den sozialen Netzwerken werben können, benötigen Sie eine durchdachte Strategie. Accountpflege und spontane, planlose Postings bringen Ihrer Firma nicht den gewünschten Erfolg. Aus Erfahrung wissen die Marketing-Profis der Agentur Norddeutsche Medien UG dass sich eine falsche Social Media Werbestrategie sogar nachteilig für das Image Ihrer Firma auswirken kann. Die Folge wären schlechte Bewertungen für Ihr Unternehmen. Damit Sie möglichst viele potenzielle Kunden effizient erreichen, müssen Sie mit Überlegung vorgehen. Ihre durchdachte Strategie kann sich für Ihr Start-up oder etabliertes Unternehmen positiv auswirken, wenn Sie eine Portion Know-how und Ausdauer mitbringen.

Schritt für Schritt zum Social Media Werbeerfolg

Eine große Reichweite ist bei Social Media Marketing nicht der einzige Erfolgsfaktor. Mindestens genauso wichtig ist es, dass Sie die richtige Zielgruppe erreichen und sie zu Interaktionen (Kommentare, Likes) animieren. Immer wichtiger werden für mobile Endgeräte optimierte Inhalte, zum Beispiel Erklärvideos und weitere kurze Videos. Sehr viele User greifen dank günstiger Datentarife mit Ihrem Smartphone auf Inhalte in sozialen Netzwerken zu. Falls Ihre Webseite bis dato nicht für mobile Endgeräte optimiert ist, können Sie damit die Onlinemarketing-Profis der Agentur Norddeutsche Medien UG beauftragen. Früher galt die Devise: Steigt der Umsatz, war die Werbekampagne erfolgreich. So einfach können Sie Ihre Social Media Kampagnen nicht auswerten. Mit innovativen Werbetools können Sie den Werbeerfolg messen. Sie ermöglichen Ihnen sowohl für bereits mit Ihrer Kampagne erzielten Erfolge als auch für nachträglich optimierte Werbeaktionen eine detaillierte und aussagekräftige Auswertung. Je länger Ihr Unternehmen in den sozialen Netzwerken wirbt, umso besser können Sie Ihre Kampagnen optimieren. Für dauerhaften Werbeerfolg sorgen die richtige Strategie und dauerhafte Präsenz Ihres Unternehmens.