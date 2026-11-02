Softaken Update macht Wiederherstellungstools für Emails und Daten auf Windows, Mac und Linux nutzbar

NEW DELHI — 2. November 2026 — Softaken Software hat seine Tools zur Wiederherstellung von Emails und Daten so aktualisiert, dass sie unter Windows, Mac und Linux eingesetzt werden können. Das Angebot reicht von beschädigten Emaildateien über gelöschte Daten bis zu defekten Datenbanken, darunter SQL, Access, SQLite und MySQL.

Ein Datenverlust nimmt keine Rücksicht darauf, welcher Rechner gerade griffbereit ist. Auf einem Mac kann ein Postfacharchiv unlesbar werden, auf einem Rechner unter Linux eine Datenbankdatei Schaden nehmen. Läuft die Wiederherstellungssoftware nur auf einem einzigen Betriebssystem, muss man sich zuerst einen anderen Computer besorgen, bevor die Reparatur überhaupt beginnen kann. Genau diese Wartezeit soll das Update beseitigen.

„Ein Datenverlust passiert auf dem Computer, den jemand gerade nutzt“, sagte ein Product Manager von Softaken Software. „Die Wiederherstellungstools sollten genau auf diesem System verfügbar sein und nicht auf einem anderen.“

Softaken nennt für seine Lösungen eine Wiederherstellungsrate von 98 Prozent. Die Tools arbeiten offline: Beschädigte Dateien werden lokal auf dem Computer geprüft und repariert, ohne dass sie an einen externen Server gesendet werden. Wiederhergestellte Emaildaten behalten ihre Ordnerstruktur und ihre Anhänge, und laut Unternehmen bleiben Inhalt und Formatierung der Dateien unverändert.

Die Wiederherstellungsprodukte gehören zu einem Sortiment von mehr als 150 Lösungen, das außerdem Emailmigration, Sicherung und Wiederherstellung, Dateiverwaltung und Kontaktübertragung abdeckt. Softaken gibt an, Kunden in über 100 Ländern zu haben.

Welche Wiederherstellungstools für das jeweilige Betriebssystem erhältlich sind, lässt sich auf der Website von Softaken nachsehen. Vor dem Kauf steht eine kostenlose Demoversion bereit, und das Supportteam beantwortet Fragen zu Installation und Nutzung.

Über Softaken Software

Softaken Software entwickelt Tools für Datenwiederherstellung, Postfachkonvertierung, Datensicherung und Dateiverwaltung. Das Unternehmen ist seit mehr als zehn Jahren aktiv und bietet über 150 Lösungen für Privatpersonen, Unternehmen und IT Teams.

Medienkontakt

Unternehmen: Softaken Software

Website: softaken.com

Email: support@softaken.com