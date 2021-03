Songtradr erwirbt preisgekröntes Musik- und Sound-Design-Unternehmen Song Zu

Die Vereinbarung soll die Position von Songtradr als weltweit führendes Unternehmen für Musiklizenzen weiter stärken

Songtradr, der weltweit größte Marktplatz für B2B-Musiklizenzen, hat heute die Übernahme von Song Zu, dem höchst ausgezeichneten Musik- und Sound-Design-Unternehmen in der Region Australien und Asien-Pazifik mit Studios in Sydney und Singapur, bekannt gegeben. Diese Transaktion in Höhe von mehreren Millionen Dollar ist die zweite große Akquisition von Songtradr seit Abschluss seiner Serie C-Finanzierungsrunde im Juli 2020, bei der das Unternehmen 30 Millionen USD einnehmen konnte.

„Song Zu ist das führende Unternehmen für Musikkomposition in der Region und hat eine sehr facettenreiche Geschichte“, erklärte Paul Wiltshire, CEO von Songtradr. „Wir expandieren weiter in die APAC-Region, und dabei ergänzt Song Zu unser weltweites Musik-Portfolio in hohem Maße und auf ganz natürliche Weise.“

Song Zu arbeitet in allen Bereichen des Sonic Branding. Dazu gehören Soundtracks für Werbung im Fernsehen und Radio, Online-Content, VR und Räumlichkeiten. Song Zu hat einen beispiellosen Ruf für kreative Problemlösungen und arbeitet nicht nur mit Australiens führenden Sendern zusammen, sondern auch mit renommierten Marken und Medienunternehmen aus der ganzen Welt, darunter unter anderem Netflix, HBO, Samsung, Coca-Cola, Google, Amazon und Guinness. Das Unternehmen hat wiederholt internationale Auszeichnungen für seine Arbeit erhalten und wurde mit Top-Preisen wie den Gold Clios, den Cannes Gold Lions, den London International Awards (LIA) als bestes Musik- und Sounddesign-Unternehmen des Jahres und vielem mehr gewürdigt.

„Wir sind in der APAC-Region gut etabliert und freuen uns darauf, der Songtradr-Familie beizutreten, unser Produktangebot zu erweitern und unsere weltweite Präsenz auszubauen“, erklärte Ian Lew, Geschäftsführer und Teilhaber von Song Zu. „Die Verbesserung unserer Initiativen mit der Technologie von Songtradr ist für uns eine wirklich spannende Gelegenheit, denn die Bedürfnisse unserer Kunden ändern sich immer schneller.“

„Individuell komponierte Musik wird immer im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen“, erklärte Ramesh Sathiah, Creative Director von Song Zu. „Aber mit den Ressourcen der Songtradr-Plattform sowie der Musiklizenzierungsleistung von Big Sync können wir grenzenlose kreative Lösungen anbieten.“

Song Zu wird zusammen mit den erworbenen Unternehmen Big Sync Music und Cuesongs Teil der kürzlich gestarteten Plattform „Vinyl by Songtradr“ von Songtradr sein. „Vinyl by Songtradr“ ist eine technisch verbesserte, handverlesene Plattform, die Nutzern unter anderem direkten Zugriff auf kreative Talente, kommerzielle Musiklizenzen sowie vorab freigegebene Musik, Sonic Branding und individuell zugeschnittene Kompositionen bietet.

Song Zu ist das am höchsten ausgezeichnete Musik- und Sounddesignunternehmen in Australien und im asiatisch-pazifischen Raum und betreibt Postproduktionsstudios in Sydney und Singapur. Das Unternehmen arbeitet in allen Bereichen des Sonic Branding, einschließlich Soundtracks für Werbung in Fernsehen und Radio, Online-Inhalten, Virtual Reality und Räumlichkeiten. Die einzigartige Position von Song Zu als eines der ältesten Unternehmen seiner Art ist ein Beweis für die kreative Fähigkeit seines Teams bei der Lösung von Problemen. Song Zu bietet einen umfassenden Audio- und Postproduktionsservice, der von der Komposition von Musik über Sounddesign bis hin zu Voice-Over-Casting reicht. Des Weiteren hat das Unternehmen hat eine Reihe von preisgekrönten TV-Serien, Dokumentationen und Spielfilmen betreut, eingespielt und gemischt. https://www.songzu.com/ (https://songzu.com/)

Songtradr ist der weltweit größte Marktplatz für die B2B-Musiklizenzierung, Das Unternehmen bietet Komponisten und Rechteinhabern eine komplette Technologie-Lösung für das Management und die Monetarisierung von Rechten, und bietet gleichzeitig Nutzern von B2B-Musik – wie Marken, Werbetreibenden, Filmproduzenten, SVOD- und Sende-Netzwerken sowie Plattformen für Spiele, Streaming-Dienste und soziale Medien – hocheffizienten, KI-basierten Zugang zu Musik. https://www.songtradr.com/

Vinyl by Songtradr ist eine technisch verbesserte, handverlesene Plattform, die direkten Zugriff auf kreative Talente, kommerzielle Musiklizenzen sowie vorab freigegebene Musik, Sonic Branding, benutzerdefinierte Kompositionen und mehr bietet. Vinyl unterstützt Marken, Werbetreibende, Filmemacher, SVOD- und Broadcast-Netzwerke, Spiele-, Streaming- und Social-Media-Plattformen bei der Erstellung spannender Inhalte und preisgekrönter Kampagnen. https://www.vinyl.com

