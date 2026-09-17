SOTI MobiControl ablösen und MDE-Geräte weiter zentral verwalten

SOTI MobiControl ist in vielen Unternehmen seit Jahren für die zentrale Verwaltung mobiler Geräte im Einsatz. Trotzdem kann irgendwann der Punkt kommen, an dem Sie Ihre bestehende MDM-Lösung neu bewerten. Kostenstrukturen, veränderte Anforderungen oder der Wunsch nach einem anderen Funktionsumfang können Gründe sein, sich nach einer SOTI Alternative umzusehen.

Gerade bei größeren Beständen an MDE-Geräten ist ein Wechsel jedoch kein gewöhnlicher Softwaretausch. Im Lager, Einzelhandel oder in der Transportlogistik hängen operative Prozesse unmittelbar von den mobilen Geräten ab. Eine Migration muss deshalb sicherstellen, dass Scanner und Smartphones anschließend weiterhin mit den benötigten Anwendungen, Einstellungen und Zugriffsrechten zur Verfügung stehen.

Vor dem MDM-Wechsel steht die Bestandsaufnahme

Bevor Sie SOTI MobiControl ablösen, sollten Sie zunächst wissen, was tatsächlich migriert werden muss. Bei einer über Jahre gewachsenen Geräteflotte können unterschiedliche Hersteller, Android-Versionen, Gerätemodelle und Anwendungskonfigurationen parallel vorhanden sein.

COSYS unterstützt deshalb nicht nur bei der Einführung seines Mobile Device Managements, sondern kann den Wechsel mit Hardware- und Managed Services begleiten. Zunächst lässt sich erfassen, welche Geräte weiterhin benötigt werden, welche technisch veraltet sind und welche Konfigurationen im neuen System abgebildet werden müssen.

Gerade dieser Schritt verhindert, dass überholte Strukturen einfach von einem MDM in das nächste übernommen werden.

COSYS MDM als Alternative zu SOTI MobiControl

Mit COSYS MDM lassen sich Android-basierte MDE-Geräte, Smartphones und Tablets zentral verwalten. IT-Verantwortliche können beispielsweise Gerätegruppen bilden, Anwendungen verteilen und aktualisieren sowie Einstellungen und Sicherheitsrichtlinien zentral vorgeben.

Über den Kioskmodus kann der Zugriff auf bestimmte Anwendungen und Funktionen begrenzt werden. Remote Control ermöglicht wiederum die Fernunterstützung bei technischen Problemen. Hinzu kommen Funktionen zur Überwachung des Gerätestatus sowie zum Akku- und Nutzungsmanagement.

Damit bleibt die zentrale Geräteverwaltung auch nach dem Abschied von SOTI MobiControl erhalten. COSYS MDM ist dabei insbesondere auf professionelle Android-Geräteflotten im Unternehmensumfeld ausgerichtet.

MDM Analytics macht Geräteverwaltung messbarer

Ein Wechsel bietet gleichzeitig die Gelegenheit, das Mobile Device Management nicht ausschließlich als administratives Werkzeug zu betrachten.

Über MDM Analytics können beispielsweise Geräteaktivität, Akkuzustände und weitere Statusinformationen ausgewertet werden. Das hilft Ihnen dabei, Auffälligkeiten innerhalb einer größeren Geräteflotte frühzeitig zu erkennen. Geräte mit problematischer Akkuleistung oder ungewöhnlicher Nutzung lassen sich dadurch gezielter betrachten.

Für die IT entsteht damit eine bessere Datengrundlage für Lifecycle-Entscheidungen. Statt MDE-Geräte ausschließlich nach einem festen Alter auszutauschen, können tatsächlicher Zustand und Nutzung stärker in die Planung einfließen.

MDM-Wechsel mit Rollout und Hardware Service verbinden

Die eigentliche Software ist allerdings nur ein Teil einer erfolgreichen Migration. Hunderte Geräte manuell einzurichten, Apps einzeln aufzuspielen oder Konfigurationen direkt am Gerät vorzunehmen, verursacht erheblichen Personalaufwand.

Hier greifen die COSYS Managed Services in den MDM-Wechsel ein. COSYS unterstützt bei Systemintegration, Konfiguration und Rollout und kann Geräte einsatzbereit für Ihre Standorte vorbereiten. Auch die laufende Verwaltung des MDM-Systems kann durch COSYS Techniker übernommen werden.

Ältere oder auffällige MDE-Geräte lassen sich parallel über den Hardware Service prüfen, warten und bei Bedarf reparieren. Für Ausfälle stehen zudem Gerätepool- und Austauschservices zur Verfügung. So werden MDM, Hardware und technischer Service nicht als voneinander getrennte Projekte behandelt.

Eine SOTI Alternative sollte zum Geräte-Lifecycle passen

Ob sich ein Wechsel von SOTI MobiControl lohnt, hängt letztlich von Ihrer vorhandenen Infrastruktur und Ihren Anforderungen ab. Entscheidend ist nicht, möglichst schnell eine bestehende Plattform zu ersetzen. Vielmehr sollte geprüft werden, welche Funktionen tatsächlich benötigt werden und wie sich die Migration ohne unnötige Unterbrechungen realisieren lässt.

COSYS verbindet dafür Mobile Device Management, MDM Analytics, Rollout, Hardware Service und Gerätepoolverwaltung. Dadurch können Sie nicht nur SOTI MobiControl ablösen, sondern die Gelegenheit nutzen, Ihre gesamte MDE-Verwaltung neu zu strukturieren.

SOTI MobiControl ablösen und Migration planen

Sie suchen eine SOTI Alternative und möchten Ihre vorhandenen MDE-Geräte weiterhin zentral verwalten? COSYS unterstützt Sie von der Planung und Migration über Rollout und Gerätekonfiguration bis zum laufenden Mobile Device Management und Hardware Service. Besprechen Sie Ihre bestehende Geräteflotte unverbindlich mit COSYS unter vertrieb@cosys.de oder +49 5062 900 0.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.