Sparen mit Weitblick: Weiterbildung bleibt ein entscheidender Erfolgsfaktor für Kommunen

Investitionen in die Qualifizierung von Beschäftigten stärken die Leistungsfähigkeit der Verwaltung, fördern die Digitalisierung und sichern die Zukunftsfähigkeit der Kommunen.

Die angespannte Haushaltslage zwingt viele Städte und Gemeinden derzeit zu umfassenden Konsolidierungsmaßnahmen. Angesichts steigender Ausgaben und begrenzter finanzieller Spielräume werden kommunale Haushalte kritisch überprüft und Einsparpotenziale konsequent genutzt. Dabei ist jedoch eine differenzierte Betrachtung erforderlich: Nicht jede Kürzung trägt zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung bei.

Insbesondere Investitionen in die Qualifizierung der Beschäftigten sollten auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten erhalten bleiben. Die kommunale Verwaltung steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Digitalisierung, der demografische Wandel, neue gesetzliche Anforderungen und ein zunehmender Fachkräftemangel verändern Arbeitsabläufe und Aufgabenprofile nachhaltig. Um diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, benötigen Mitarbeitende aktuelles Fachwissen sowie die Fähigkeit, Veränderungen aktiv mitzugestalten.

Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen stärken nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern fördern auch effiziente Verwaltungsprozesse, Rechtssicherheit und eine bürgerorientierte Aufgabenerfüllung. Gleichzeitig tragen sie dazu bei, die Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber zu erhöhen und qualifizierte Fachkräfte langfristig zu binden.

„Weiterbildung ist kein freiwilliger Luxus, sondern eine strategische Investition in die Leistungsfähigkeit kommunaler Verwaltungen“, betont Prof. Dr. Jürgen Kientz der Kehler Akademie. „Gerade in finanziell herausfordernden Zeiten entscheidet die Qualifikation der Beschäftigten darüber, wie effizient Prozesse gestaltet, gesetzliche Anforderungen umgesetzt und Veränderungen erfolgreich bewältigt werden können. Wer an dieser Stelle spart, verschiebt Kosten häufig nur in die Zukunft.“

Als Partner der öffentlichen Verwaltung unterstützt die Kehler Akademie Kommunen mit einem breit gefächerten und praxisorientierten Weiterbildungsangebot. Das Portfolio umfasst unter anderem Qualifizierungen in den Bereichen Führung und Personalentwicklung, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, Projekt- und Prozessmanagement, Kommunikation, Verwaltungsrecht sowie Organisationsentwicklung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Qualifizierung von Quereinsteigenden. Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels eröffnen immer mehr Kommunen Bewerberinnen und Bewerbern ohne klassische Verwaltungsausbildung den Einstieg in den öffentlichen Dienst. Passgenaue Qualifizierungsprogramme vermitteln die erforderlichen rechtlichen und verwaltungsfachlichen Grundlagen und erleichtern eine zügige Integration in die Praxis.

Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung bedeutet daher nicht ausschließlich, Ausgaben zu reduzieren. Ebenso entscheidend ist es, gezielt in Maßnahmen zu investieren, die die Leistungsfähigkeit der Verwaltung dauerhaft stärken. Die kontinuierliche Qualifizierung der Beschäftigten ist hierfür ein wesentlicher Baustein und trägt dazu bei, den öffentlichen Dienst zukunftsfähig, effizient und bürgernah aufzustellen.

Die Kehler Akademie e.V. ist Partner für Weiterbildung in der öffentlichen Verwaltung. Unser Ziel ist es, Fachkräfte für die Verwaltung von morgen auszubilden. Egal ob Interessierte, Berufseinsteigende, Quereinsteigende oder langjährige Mitarbeitende aus der öffentlichen Verwaltung – hier finden Sie Ihre Weiterbildung. Auch die Zusatzqualifikation für den Einstieg in die Beamtenlaufbahn bieten wir Ihnen! Kompetente Dozierende und neuste wissenschaftliche Erkenntnisse werden kombiniert mit der großen Erfahrung im öffentlichen Dienst – das garantiert Ihnen eine erfolgreiche Weiterbildung. Persönliche Betreuung, umfassender Service und hohe Wertschätzung sind die Markenzeichen der Kehler Akademie e.V. Überzeugen Sie sich selbst.

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