Spectra stellt die Weichen für die Zukunft

Captec, eine internationale Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in UK und Niederlassungen in USA und Canada übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an der Serikon Holding GmbH, zu der die Spectra GmbH & Co. KG und die Spectra (Schweiz) AG gehören.

Captec ist spezialisiert auf die Entwicklung, Fertigung und Integration von kundenspezifischen Computersystemen für industrielle Anwendungen. Captec ist neben der Fabrikautomation stark vertreten in den Bereichen Defence, Energy und Transport. Die Kompetenzen von Captec und Spectra ergänzen sich hervorragend, wodurch zusätzliche technologische und internationale Perspektiven entstehen. Konkrete Erweiterungen des Leistungsangebots sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Mit dem Einstieg von Captec gewinnt Spectra einen strategischen Partner für die weitere Unternehmensentwicklung. Spectra wird weiterhin unter seinem bestehenden Namen und mit seinen etablierten Strukturen am Markt tätig sein. Die operative Führung bleibt weiterhin bei den Geschäftsführern Jürgen Rauscher und Klaus Rottmayr.