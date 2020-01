Spielwarenmesse 2020 im Messe-TV

(Mynewsdesk) Auf der Spielwarenmesse Nürnberg stellen auch 2020 die Firmen der Spielwarenbranche wieder Neuheiten vor, die in den kommenden Monaten und Jahren die Geschäfte erobern werden. Trotz vieler Gerüchte und Mythen ist die Messe für Spielwaren in Nürnberg nur für Fachbesucher und nicht für Endverbraucher zugänglich. Wir bieten sowohl Fachpublikum, als auch allen anderen interessierten Verbrauchern einen spannenden Einblick in die Branche.

Im Messe.TV versuchen wir eine attraktive Mischung aus den neuesten Trends und Spieleklassikern am Spielwarenmarkt abzubilden. Das gesamte Angebot abzubilden ist natürlich nicht möglich, bei mehreren tausend Ausstellern und noch viel mehr Produkten, die es zu entdecken gibt. Wir versuchen Ihnen anhand der Expertise vom Veranstalter (Spielwarenmesse eG) sowie eigener Recherchen ein gutes Programm anzubieten.

Der erfahrene Journalist und Moderator Klas Bömecke ist mit unserem Filmteam unterwegs und versucht für Sie die echten Highlights auszumachen. Keine einfache Aufgabe bei nur einem Tag auf der Messe und mehr als einer Million Produkte! Aber es macht Spaß, denn für Spielen wird man nie zu alt.

Unsere Videos zur Spielwarenmesse Nürnberg finden Sie bereits während und kurz nach der Messe auf: https://www.messe.tv/2020/spielwarenmesse

Ob Kuscheltiere, technische Spielzeuge, Puppen oder Kostüme ? Dank unseren Sponsoren können wir eine faire, unabhängige Berichterstattung ermöglichen. Für die Spielwarenmesse bedanken wir uns für unseren Sponsor Desjoyaux Pool.

Messe.TV können Sie direkt über die Webseite www.messe.tv sehen oder über den Youtube-Channel.

