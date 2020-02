Spielwarenmesse erzielt mit Internationalität und Qualität neue Bestwerte

– Alle weltweiten Branchenentscheider

vor Ort

– Beste Stimmung unter den ausstellenden Unternehmen

– Präsentation von zukunftsträchtigen Themen und Trends

Zu ihrer 71. Ausgabe behauptet die Spielwarenmesse ihre Stellung als

Branchenevent Nr. 1. Sowohl bei den Besuchern als auch Ausstellern erreichte der

internationale Anteil das bisher höchste Niveau. Vom 29. Januar bis zum 2.

Februar kamen 63.500 Fachhändler und Einkäufer aus 136 Ländern (2019:

66.876/132) auf das Nürnberger Messegelände. Der Besucher-Rückgang ist auf die

Sorge um das Coronavirus zurückzuführen. Unter den Ausstellern war die Stimmung

dennoch bestens: 2.843 Unternehmen aus 70 Ländern (2019: 2.886/68) boten einen

umfassenden Marktüberblick.

Auf Besucherseite sind 66 Prozent (2019: 62%) aus dem Ausland angereist. Im

Länderranking erzielten Großbritannien und die USA das höchste Wachstum. Zudem

war das Nachfragevolumen auf der Spielwarenmesse stabil. Shay Mugrabi, CEO beim

israelischen Großhändler Hot Stuff Toys, zählt zu den zahlreichen

Wiederkehrenden: “Das ist die beste Messe für Spielwaren weltweit. Jedes Jahr

finden wir hier neue Dinge, Aussteller und Services.” Paola Zuzunaga vom

Filialisten Caramba hat den weiten Weg von Peru auf sich genommen und sagt: “Die

Spielwarenmesse ist einzigartig, weil sie internationale Marken sowie

Abwechslung bietet.”

Diesen Ball spielen die Aussteller zurück. 92 Prozent von ihnen zeigen sich mit

dem Messeverlauf sehr zufrieden bis zufrieden und loben vor allem die Qualität

der Fachbesucher. “Die diesjährige Spielwarenmesse war für uns aufgrund des

erstklassigen Publikums die mit Abstand erfolgreichste”, betont Craze Vice

President Florian N. Lipp. “Innerhalb weniger Tage haben wir die wichtigsten

internationalen Entscheider aller Distributionskanäle getroffen.” CEO Alexandre

Pariente von Safari fügt hinzu: “Wir kommen immer wieder zurück, weil es keine

vergleichbare Veranstaltung gibt, die so viele potenzielle Geschäftspartner

zusammenbringt.” Der Aussteller hält der Spielwarenmesse seit über 25 Jahren die

Treue.

Ein anderes US-Unternehmen hat das Branchenevent für die Feierlichkeiten zu

seinem 75-jährigen Bestehen genutzt: Spielzeugriese Mattel zelebrierte das

Jubiläum direkt auf seinem Messestand. Die Spielwarenmesse erzielt als

Marketingtool für Aussteller generell Bestnoten: 97 Prozent erachten die

Branchenschau für ihr Unternehmen als sehr wichtig bis wichtig. Wie bedeutend es

ist, auch als Start-up viele Geschäftskontakte vor Ort zu knüpfen, weiß Ögeday

Uçurum, Co-Founder von Toyi Oyun ve Tasarim aus der Türkei: “Die Spielwarenmesse

ist genau der richtige Ort, da wir dort alle unsere Geschäfte abschließen. In

diesem Jahr waren wir zusätzlich in der TrendGallery vertreten, was für uns

große Chancen bot.”

Die drei Trends “Toys for Future”, “Digital goes Physical” und “Be You!” haben

großen Anklang bei Fachbesuchern und Ausstellern gefunden, weil sie ein

aktuelles Spiegelbild des Marktes darstellen. Neben Toleranz und Inklusion liegt

der Fokus auf der Verknüpfung von digitalen und klassischen Spielwelten sowie

Umweltbewusstsein. “Die Spielwarenmesse bildet perfekt unsere Philosophie der

Nachhaltigkeit ab, welche künftig eine noch stärkere Rolle in der Branche

einnehmen wird”, meint Alain De Rauw, International Sales Director beim

thailändischen Hersteller PlanToys. Für die kommende Spielwarenmesse plant der

Veranstalter den Ausbau des Themas.

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt geben die Organisatoren den Fachbesuchern die

richtigen Instrumente an die Hand, um den wachsenden Herausforderungen im Handel

zu begegnen. Für Orientierung unter den 120.000 gezeigten Neuheiten sorgten die

ToyAward prämierten Produkte. Einer der fünf Gewinner ist Gollnest & Kiesel.

Senior Vice President Thorsten Koss erklärt: “Der ToyAward ist nicht nur

Würdigung für ein innovatives Produkt, sondern verschafft auch viel

Aufmerksamkeit. Dies hat die ausgesprochen positive Resonanz auf der Messe

bestätigt.”

Einen ebenso starken Zuspruch verzeichnen das Vortragsareal sowie die

zielgruppenspezifischen Sonderschauen. Melbot aus Spanien war bei der

Aktionsfläche Tech2Play vertreten. “Das innovative Konzept hat uns eine

großartige Möglichkeit geboten, so dass Besucher aus aller Welt unsere Produkte

direkt ausprobieren konnten. Die Atmosphäre war fantastisch”, findet CEO Iván

Expósito Sánchez. Auch Sieper-Geschäftsführerin Britta Sieper hebt das besondere

Flair hervor: “Die Messe ist im digitalen Zeitalter eine sehr wichtige

Plattform, um persönliche Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen.” Dieser Meinung

schließt sich die Mehrheit der Aussteller an. 92 Prozent von ihnen werden vom

27. bis zum 31. Januar 2021 erneut in Nürnberg sein.

“Der hohe internationale Besucheranteil und die positive Stimmung unter

den Ausstellern unterstreichen die zukunftsorientierte Ausrichtung der

Spielwarenmesse. Wir haben frühzeitig die richtigen Weichen gestellt, um unsere

Branche erfolgreich in ein neues Geschäftsjahr zu führen”, resümiert Ernst Kick,

Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG.

Hinweis für Redaktionen: Abdruck honorarfrei. Bildmaterial steht Ihnen unter

www.spielwarenmesse.de/media zur Verfügung. Bitte lassen Sie uns nach

Veröffentlichung ein Belegexemplar zukommen.

Spielwarenmesse®

Der Messe- und Marketingdienstleister Spielwarenmesse eG veranstaltet die

Spielwarenmesse®, die international führende Leitmesse für Spielwaren, Hobby und

Freizeit. Die Fachhandelsmesse schafft eine umfassende Kommunikations- und

Orderplattform für 2.800 nationale und internationale Hersteller. Die

Neuheitenpräsentation und der umfassende Branchenüberblick bilden für rund

65.000 Einkäufer und Fachhändler aus mehr als 130 Nationen einen wertvollen

Informationspool für die jährliche Marktorientierung. Seit 2013 ist die

Bezeichnung Spielwarenmesse® auch als Wortmarke in Deutschland geschützt.

Messetermin: Spielwarenmesse® Mittwoch bis Sonntag, 27. Jan – 31. Jan 2021

Foto –

https://mma.prnewswire.com/media/1085065/Spielwarenmesse_2020_1.jpg

Foto –

https://mma.prnewswire.com/media/1085066/Spielwarenmesse_2020_2.jpg

Logo –

https://mma.prnewswire.com/media/1010024/Spielwarenmesse_Logo.jpg

Pressekontakt:

Scarlett Wisotzki

Press Officer

Spielwarenmesse eG

+49-911-99813-33

presse@spielwarenmesse.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/40482/4508969

OTS: Spielwarenmesse eG

Original-Content von: Spielwarenmesse eG, übermittelt durch news aktuell