sportwetten.de mit bundesweiter Gastro-Kampagne (FOTO)

Zu den Europokal-Finalturnieren in Lissabon und in Nordrhein-Westfalen wird sportwetten.de bundesweit in zahlreichen Gaststätten mit humorvollen Plakataktionen werben.

Die Finalrunden der Champions- und Europa League nimmt sportwetten.de zum Anlass für eine bundesweite Gastro-Kampagne. In zahlreichen Kneipen und Gaststätten werden neben großen Plakaten in den Gasträumen auch und Spiegelaufkleber zu finden sein. Mit innovativen und provokanten Wortspielen sorgt der Wettanbieter für die passende Fußballatmosphäre. Die Kampagne startet mit den Achtelfinalrückspielen der Europa League am 05.08.2020 und endet mit dem Finale der Champions League am 23.08.2020.

Über sportwetten.de:

Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. Mit der evidenten Domain http://www.sportwetten.de sorgt der lizensierte und ISO-zertifizierte Wettanbieter im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich – bei aller Seriosität – durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. von Eintracht Braunschweig, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und der Basketball Bundesliga (BBL).

Pressekontakt:

Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de

+49 211 78 17 82-35

unternehmen@sportwetten.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129232/4671273

OTS: sportwetten.de

Original-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuell